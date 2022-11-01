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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области сбили российский Ми-8 – командование ВС ВСУ

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Украинские защитники с начала недели сбили в Донецкой области два российских Ми-8
Украинские защитники с начала недели сбили в Донецкой области два российских Ми-8
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

1 ноября военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили в Донецкой области российские вертолет и беспилотник.

Об этом пресс-центр командования ВС ВСУ проинформировал в Facebook.

Вертолет оккупантов Ми-8 украинские защитники сбили около 9.00, а беспилотник оперативно-тактического уровня – в 12.00.

За последние два дня это второй Ми-8 оккупантов, сбитый в Донецкой области. Всего с начала недели украинские зенитчики сбили не менее пяти вертолетов.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0Lr1Q8vDJXzaFBFDnKHuP3H6xVy9n5fqVrYCpnjCfqH48x1UKT3fZR1QxU48ZUJ7Ql

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В минобороны Великобритании считают, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

По данным Генштаба ВСУ на утро 1 ноября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 257 вертолетов оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, вертолет, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий
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