В Донецкой области сбили российский Ми-8 – командование ВС ВСУ

Об этом пресс-центр командования ВС ВСУ проинформировал в Facebook.

Вертолет оккупантов Ми-8 украинские защитники сбили около 9.00, а беспилотник оперативно-тактического уровня – в 12.00.

За последние два дня это второй Ми-8 оккупантов, сбитый в Донецкой области. Всего с начала недели украинские зенитчики сбили не менее пяти вертолетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В минобороны Великобритании считают, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

По данным Генштаба ВСУ на утро 1 ноября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 257 вертолетов оккупантов.