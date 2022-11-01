"Хороший день". ВСУ за сутки ликвидировали около 650 российских оккупантов, сбили самолет и четыре вертолета – Генштаб

"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидированы. Наибольшие потери враг понес на авдеевском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 2698 (+12);
- боевые бронированные машины – 5501 (+16);
- артиллерийские системы – 1730 (+2);
- РСЗО – 383;
- средства ПВО – 197;
- самолеты – 276 (+1);
- вертолеты – 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);
- крылатые ракеты – 397 (+45);
- корабли/катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4143 (+15),
- специальная техника – 154.
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)