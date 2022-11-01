"Хороший день". ВСУ за сутки ликвидировали около 650 российских оккупантов, сбили самолет и четыре вертолета – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2,7 тыс. танков Фото: EPA

"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидированы. Наибольшие потери враг понес на авдеевском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.

Другие потери оккупантов составили:

танки – 2698 (+12);

боевые бронированные машины – 5501 (+16);

артиллерийские системы – 1730 (+2);

РСЗО – 383;

средства ПВО – 197;

самолеты – 276 (+1);

вертолеты – 257 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);

крылатые ракеты – 397 (+45);

корабли/катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4143 (+15),

специальная техника – 154.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)