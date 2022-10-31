Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
Новости

"Капец, дурдом без колес", "Танк из говна и палок". Невзоров показал, как россияне обучают африканцев военному делу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров: Несколько племен Африки собрались поддержать Россию в ее "кампфе"
Невзоров: Несколько племен Африки собрались поддержать Россию в ее "кампфе"
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 30 октября опубликовал в Instagram ролик, в котором показано, как африканцы имитируют нахождение в танке, сколоченном из бревен.

"Несколько племен Африки собрались поддержать Россию в ее "кампфе". Русские инструкторы помогли изготовить танки, собрать и обмундировать экипажи. В самое ближайшее время африканские танкисты и их танки будут переброшены под Херсон. Сим победиши!" – написал он.

"Капец, дурдом без колес", – прокомментировала подписчица tatiana_borisenko777.

"Танк из говна и палок", – написала helena_stoeva.

"Исконно русский отряд", – заявила nataliajetsetter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, Херсон, Африка, война, танки, война России против Украины, ролик, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон
  Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон
Дмитрий ГОРДОН
Актер Иваница: Умом я понимал, что будет война, а эмоции говорили: такого не может быть
Актер Иваница: Умом я понимал, что будет война, а эмоции говорили: такого не может быть
Елена ПОСКАННАЯ
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
32-летняя Дорофеева рассказала, сколько теперь весит
32-летняя Дорофеева рассказала, сколько теперь весит
Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение
Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение
49-летняя Клум вместе с известным актером показала, как "танцует" грудью. Видео
49-летняя Клум вместе с известным актером показала, как "танцует" грудью. Видео
  Работа Мондриана 75 лет выставлялась в музее в перевернутом виде. Эксперты говорят, что теперь изменить ее расположение невозможно. Видео
  Работа Мондриана 75 лет выставлялась в музее в перевернутом виде. Эксперты говорят, что теперь изменить ее расположение невозможно. Видео
"Капец, дурдом без колес", "Танк из говна и палок". Невзоров показал, как россияне обучают африканцев военному делу
"Капец, дурдом без колес", "Танк из говна и палок". Невзоров показал, как россияне обучают африканцев военному делу
Арестович показал себя в образе Иисуса Христа
Арестович показал себя в образе Иисуса Христа
Свадьба со второй попытки, мечты о дочери и недостроенный дом. Каким был брак Остапчука со второй женой
Свадьба со второй попытки, мечты о дочери и недостроенный дом. Каким был брак Остапчука со второй женой
Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне
Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне
Елена ПОСКАННАЯ
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Елена ПОСКАННАЯ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 