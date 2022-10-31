"Капец, дурдом без колес", "Танк из говна и палок". Невзоров показал, как россияне обучают африканцев военному делу

"Несколько племен Африки собрались поддержать Россию в ее "кампфе". Русские инструкторы помогли изготовить танки, собрать и обмундировать экипажи. В самое ближайшее время африканские танкисты и их танки будут переброшены под Херсон. Сим победиши!" – написал он.

"Капец, дурдом без колес", – прокомментировала подписчица tatiana_borisenko777.

"Танк из говна и палок", – написала helena_stoeva.

"Исконно русский отряд", – заявила nataliajetsetter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.