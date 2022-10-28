ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Невзоров о речи Путина: Всех тошнит, пациент счастлив. На рассматривание обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин за восемь месяцев войны не поумнел, считает Невзоров
Путин за восемь месяцев войны не поумнел, считает Невзоров
Фото: EPA

Выступление президента России Владимира Путина в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" – образец политического эксгибиционизма. Такое мнение 27 октября в Telegram высказал получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

"Есть обычный эксгибиционизм: пациентом движет непреодолимое желание публично продемонстрировать органы размножения. Но есть и эксгибиционизм политический", – написал он.

По словам Невзорова, "это редкая, но очень тяжелая форма".

"Он заключается в том, что пациент собирает зрителей, "расстегивается" и заставляет их долго рассматривать то, что он считает своим "достоинством". Всех тошнит, пациент счастлив", – отметил публицист.

Невзоров тезисно описал выступление Путина.

"О чем сегодня звенел этот "валдайский колокольчик"? Да все о том же. Краткое изложение речи: "Пока я жив, кошмар будет продолжаться. Если во имя моих бредовых идей придется убить миллионы – они будут убиты", – трактует он речь президента РФ.

Публицист делает вывод, что лейтмотивом выступления Путина было: "Все вокруг сволочи, а я восхитителен и во всем прав".

"Все будет так, как я хочу, а хочу я войны, горя и катастроф. Если вы надеялись, что за восемь месяцев позора я поумнел, – то очень зря". Вот, собственно, и все", – проанализировал речь российского лидера Невзоров

Публицист считает, что людям, которые не видели выступление Путина, и не стоит это делать.

"На "рассматривание" обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время", – подытожил Невзоров.

После выступления Путина 27 октября, которое с ответами на вопросы продолжалось около четырех часов,  российского президента высмеяли в сети за слова об отношениях РФ с Западом.

Кроме того, люди, смотревшие выступление российского лидера, отметили, что 70-летний Путин вышел к аудитории "с синими руками и белый как смерть".

Контекст:

XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин, отмечается на сайте Кремля. Указывается, что заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств.

Путин во время выступления сделал ряд антизападных заявлений. В частности, он сказал, что это Запад, а не Россия виноват в "разжигании войны на Украине", что это Запад, а не Россия, "отрицает суверенитет стран и народов".

Он также заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником.

Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе", в очередной раз назвал украинскую Революцию достоинства "государственным переворотом" и заявил, что якобы Украину "создала Россия".

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Кремль, оккупация, угрозы, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Алина Паш убирает Карпаты
Алина Паш убирает Карпаты
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
Группа The Rasmus на концерте в Германии посвятила хит In The Shadows Украине. Видео
Группа The Rasmus на концерте в Германии посвятила хит In The Shadows Украине. Видео
Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру. Видео стало вирусным в сети
Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру. Видео стало вирусным в сети
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега
  "Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон". Tvorchi выпустили ироничный трек о телефонной зависимости. Аудио
  "Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон". Tvorchi выпустили ироничный трек о телефонной зависимости. Аудио
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (543383)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (132131)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (80751)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (77823)
5
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (76660)
6
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (60346)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43223)
8
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (38217)
 
 
 
 