Невзоров о речи Путина: Всех тошнит, пациент счастлив. На рассматривание обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время

"Есть обычный эксгибиционизм: пациентом движет непреодолимое желание публично продемонстрировать органы размножения. Но есть и эксгибиционизм политический", – написал он.
По словам Невзорова, "это редкая, но очень тяжелая форма".
"Он заключается в том, что пациент собирает зрителей, "расстегивается" и заставляет их долго рассматривать то, что он считает своим "достоинством". Всех тошнит, пациент счастлив", – отметил публицист.
Невзоров тезисно описал выступление Путина.
"О чем сегодня звенел этот "валдайский колокольчик"? Да все о том же. Краткое изложение речи: "Пока я жив, кошмар будет продолжаться. Если во имя моих бредовых идей придется убить миллионы – они будут убиты", – трактует он речь президента РФ.
Публицист делает вывод, что лейтмотивом выступления Путина было: "Все вокруг сволочи, а я восхитителен и во всем прав".
"Все будет так, как я хочу, а хочу я войны, горя и катастроф. Если вы надеялись, что за восемь месяцев позора я поумнел, – то очень зря". Вот, собственно, и все", – проанализировал речь российского лидера Невзоров
Публицист считает, что людям, которые не видели выступление Путина, и не стоит это делать.
"На "рассматривание" обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время", – подытожил Невзоров.
После выступления Путина 27 октября, которое с ответами на вопросы продолжалось около четырех часов, российского президента высмеяли в сети за слова об отношениях РФ с Западом.
Кроме того, люди, смотревшие выступление российского лидера, отметили, что 70-летний Путин вышел к аудитории "с синими руками и белый как смерть".
XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин, отмечается на сайте Кремля. Указывается, что заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств.
Путин во время выступления сделал ряд антизападных заявлений. В частности, он сказал, что это Запад, а не Россия виноват в "разжигании войны на Украине", что это Запад, а не Россия, "отрицает суверенитет стран и народов".
Он также заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником.
Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе", в очередной раз назвал украинскую Революцию достоинства "государственным переворотом" и заявил, что якобы Украину "создала Россия".