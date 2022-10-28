Невзоров о речи Путина: Всех тошнит, пациент счастлив. На рассматривание обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время

"Есть обычный эксгибиционизм: пациентом движет непреодолимое желание публично продемонстрировать органы размножения. Но есть и эксгибиционизм политический", – написал он.

По словам Невзорова, "это редкая, но очень тяжелая форма".

"Он заключается в том, что пациент собирает зрителей, "расстегивается" и заставляет их долго рассматривать то, что он считает своим "достоинством". Всех тошнит, пациент счастлив", – отметил публицист.

Невзоров тезисно описал выступление Путина.

"О чем сегодня звенел этот "валдайский колокольчик"? Да все о том же. Краткое изложение речи: "Пока я жив, кошмар будет продолжаться. Если во имя моих бредовых идей придется убить миллионы – они будут убиты", – трактует он речь президента РФ.

Публицист делает вывод, что лейтмотивом выступления Путина было: "Все вокруг сволочи, а я восхитителен и во всем прав".

"Все будет так, как я хочу, а хочу я войны, горя и катастроф. Если вы надеялись, что за восемь месяцев позора я поумнел, – то очень зря". Вот, собственно, и все", – проанализировал речь российского лидера Невзоров

Публицист считает, что людям, которые не видели выступление Путина, и не стоит это делать.

"На "рассматривание" обвислого сизого "достоинства" не рекомендую тратить время", – подытожил Невзоров.

После выступления Путина 27 октября, которое с ответами на вопросы продолжалось около четырех часов, российского президента высмеяли в сети за слова об отношениях РФ с Западом.

Кроме того, люди, смотревшие выступление российского лидера, отметили, что 70-летний Путин вышел к аудитории "с синими руками и белый как смерть".