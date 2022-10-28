Путин продолжает отвергать суверенитет Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами – ISW

Путин, отметили в Институте исследования войны, заявил, в частности, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая якобы "создала" Украину, и повторил свой тезис, что якобы "историческим фактом" является то, что украинцы и русские по сути являются "одним народом".
В ISW подчеркивают, что заявления президента РФ отвергают юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация.
"Увековечивание Путиным нарратива о том, что Украина и Россия – это единый народ, разделенный на разные государства произвольным историческим обстоятельством, указывает на его постоянную цель – уничтожить украинское государство и стереть представление об украинском народе", – делают вывод аналитики.
Тезисы российского лидера говорят о неприятии Путиным идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность, добавили в ISW. Аналитики считают, что эти заявления наряду со многими действиями России должны вызвать серьезные размышления над вопросом о том, не является ли война РФ против Украины актом геноцида.
"Путин продолжает отвергать суверенитет Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами", – резюмируют в ISW.
XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин, отмечается на сайте Кремля. Указывается, что заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств.
Путин во время выступления сделал ряд антизападных заявлений. В частности, он сказал, что это Запад, а не Россия виноват в "разжигании войны на Украине", что это Запад, а не Россия, "отрицает суверенитет стран и народов".
Он также заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником.
Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе".
26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ также сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".
В американском институте исследования войны (ISW) полагают: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне против Украины.