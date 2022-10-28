Путин продолжает отвергать суверенитет Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами – ISW

Путин, отметили в Институте исследования войны, заявил, в частности, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая якобы "создала" Украину, и повторил свой тезис, что якобы "историческим фактом" является то, что украинцы и русские по сути являются "одним народом".

В ISW подчеркивают, что заявления президента РФ отвергают юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация.

"Увековечивание Путиным нарратива о том, что Украина и Россия – это единый народ, разделенный на разные государства произвольным историческим обстоятельством, указывает на его постоянную цель – уничтожить украинское государство и стереть представление об украинском народе", – делают вывод аналитики.

Тезисы российского лидера говорят о неприятии Путиным идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность, добавили в ISW. Аналитики считают, что эти заявления наряду со многими действиями России должны вызвать серьезные размышления над вопросом о том, не является ли война РФ против Украины актом геноцида.

"Путин продолжает отвергать суверенитет Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами", – резюмируют в ISW.