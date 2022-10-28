Яценюк: Путин мечтает, что будет сидеть за столом с цивилизованным миром и делить мир

Переговоры с Россией, по мнению Яценюка, возможны лишь в одном случае – когда Украина победит Россию на поле боя Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Политик рассказал, что "не просто скептично" относился к переговорам, которые вели Украина и Россия весной.

"Я тогда четко сказал: никаких переговоров с Россией не будет. По одной простой причине: Путин готов вести переговоры с Украиной только об одном – о том, чтобы Украина капитулировала. Украина готова вести переговоры с Россией только об одном – убраться со всей территории Украины, признать полностью всю территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Автономную Республику Крым и заплатить все репарации. И еще понести уголовную ответственность в Международном уголовном суде. Где тут есть место для переговоров?" – пояснил он.

Переговоры, по мнению Яценюка, возможны лишь в одном случае – когда Украина победит Россию на поле боя.

"Это то, чем сегодня занимаются Украинское государство, украинские военные и наши западные союзники. Готов ли Путин к переговорам? Готов, но к каким переговорам? [...] С кем Путин хочет разговаривать? Он наслушался, наверное, президента Ши, который буквально несколько дней назад на своем партийном конгрессе получил уже третий срок и у которого была довольно четкая антизападная риторика. Наслушался своих предшественников в должностях генеральных секретарей ЦК КПСС с антизападной, антиамериканской риторикой. И он считает, что он может диктовать условия миру, где президент страны, которая по экономике меньше, чем штат Калифорния в США, будет сидеть за столом со всем цивилизованным миром и делить мир. И в рамках раздела этого мира – именно о таких переговорах он мечтает, где Украина должна отойти ему в так называемую сферу интересов. Они это толкали лет 10–12 назад. Вот где ключевая вещь у Путина. Поэтому переговоров между Украиной и Россией быть не может", – добавил экс-премьер.