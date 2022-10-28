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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Путин мечтает, что будет сидеть за столом с цивилизованным миром и делить мир

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Переговоры с Россией, по мнению Яценюка, возможны лишь в одном случае когда Украина победит Россию на поле боя
Переговоры с Россией, по мнению Яценюка, возможны лишь в одном случае – когда Украина победит Россию на поле боя
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Переговоров между Украиной и Россией быть не может, они возможны между западным миром, частью которого является Украина, и Россией; их содержание – освобождение территорий Украины, репарации и ответственность президента РФ Владимира Путина и его режима. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 27 октября, заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Политик рассказал, что "не просто скептично" относился к переговорам, которые вели Украина и Россия весной. 

"Я тогда четко сказал: никаких переговоров с Россией не будет. По одной простой причине: Путин готов вести переговоры с Украиной только об одном – о том, чтобы Украина капитулировала. Украина готова вести переговоры с Россией только об одном – убраться со всей территории Украины, признать полностью всю территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Автономную Республику Крым и заплатить все репарации. И еще понести уголовную ответственность в Международном уголовном суде. Где тут есть место для переговоров?" – пояснил он. 

Переговоры, по мнению Яценюка, возможны лишь в одном случае – когда Украина победит Россию на поле боя. 

"Это то, чем сегодня занимаются Украинское государство, украинские военные и наши западные союзники. Готов ли Путин к переговорам? Готов, но к каким переговорам? [...] С кем Путин хочет разговаривать? Он наслушался, наверное, президента Ши, который буквально несколько дней назад на своем партийном конгрессе получил уже третий срок и у которого была довольно четкая антизападная риторика. Наслушался своих предшественников в должностях генеральных секретарей ЦК КПСС с антизападной, антиамериканской риторикой. И он считает, что он может диктовать условия миру, где президент страны, которая по экономике меньше, чем штат Калифорния в США, будет сидеть за столом со всем цивилизованным миром и делить мир. И в рамках раздела этого мира – именно о таких переговорах он мечтает, где Украина должна отойти ему в так называемую сферу интересов. Они это толкали лет 10–12 назад. Вот где ключевая вещь у Путина. Поэтому переговоров между Украиной и Россией быть не может", – добавил экс-премьер.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, репарации
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