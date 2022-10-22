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Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий пятилетний срок. С заседания вывели его предшественника

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СМИ называют новый срок Си Цзиньпина (на фото в центре) "беспрецедентным"
СМИ называют новый срок Си Цзиньпина (на фото в центре) "беспрецедентным"
Фото: ЕРА

22 октября на съезде Компартии Китая Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем партии на "беспрецедентный" третий срок подряд. Об этом сообщает Kyodo News.

Агентство отмечает, что Компартия "еще больше укрепила непоколебимую власть и авторитет" Си Цзиньпина "путем внесения поправки в устав партии".

Решение было принято на всекитайском съезде правящей партии, который завершил работу 22 октября.

С церемонии закрытия съезда из зала заседаний без объяснений вывели предшественника Си Цзиньпина на высшей должности, 79-летнего Ху Цзиньтао. На видео этого эпизода видно, что Ху Цзиньтао не хотел уходить.

Параллельно в отставку подали два члена руководящего органа Компартии, в том числе премьер-министр Ли Кэцян. Kyodo News отмечает, что оба "имеют меньше связей с Си и близки к бывшему лидеру Ху Цзиньтао".

Контекст:

Ху Цзиньтао был председателем КНР с 2003-го по 2013 год.

После него на эту должность был избран Си Цзиньпин, сейчас ему 69 лет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, Си Цзиньпин, КНР, Ли Кэцян, отставка, власть, съезд, премьер-министр, партия, заседание, церемония
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