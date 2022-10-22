Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий пятилетний срок. С заседания вывели его предшественника

СМИ называют новый срок Си Цзиньпина (на фото в центре) "беспрецедентным" Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что Компартия "еще больше укрепила непоколебимую власть и авторитет" Си Цзиньпина "путем внесения поправки в устав партии".

Решение было принято на всекитайском съезде правящей партии, который завершил работу 22 октября.

С церемонии закрытия съезда из зала заседаний без объяснений вывели предшественника Си Цзиньпина на высшей должности, 79-летнего Ху Цзиньтао. На видео этого эпизода видно, что Ху Цзиньтао не хотел уходить.

Emperor Xi just had his predecessor Hu Jintao hauled out of the CCP summit on live TV in full view of everyone



Ruthless pic.twitter.com/OTnsHKokSu — ShapiroExposed.com (@JackPosobiec) October 22, 2022

Параллельно в отставку подали два члена руководящего органа Компартии, в том числе премьер-министр Ли Кэцян. Kyodo News отмечает, что оба "имеют меньше связей с Си и близки к бывшему лидеру Ху Цзиньтао".