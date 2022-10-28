Зеленский: Россия не заинтересована в диалоге с Украиной, потому что это не даст ей получить желаемый результат

"После того, что они сделали здесь, в Украине, и как они бьются... Мы видим это каждый день. Мы видим сообщения от нашей разведки. [...] Во-первых, они не заинтересованы в диалоге. потому что от диалога они не получат результата, которого хотят. Второе: результат, который они хотят, – оккупация. Как минимум мы должны признать Крым "частью России", а Донецкую и Луганскую области – "независимыми регионами". Дальше они хотят Мариуполь, контроль над Азовским морем. Специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел. И именно такой замысел был раньше, в Турции. Они думают: "Что еще предложить Украине, что еще усложнить для нее, чтобы она отказалась?" – заявил он.

По словам президента, россияне будут готовы говорить, когда поймут, что они "одиноки на геополитической карте" и что не смогут оккупировать Украину.

"Тогда они скажут: "Мы готовы". И мы – каждый в Европе – поймем, что они готовы", – сказал Зеленский.