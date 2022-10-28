ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия не заинтересована в диалоге с Украиной, потому что это не даст ей получить желаемый результат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Результат, который хотят россияне, оккупация
Зеленский: Результат, который хотят россияне, – оккупация
Фото: EPA

Россия не заинтересована в диалоге с Украиной, потому что диалог не принесет ей желаемого. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 27 октября на YouTube-канале Офиса президента.

"После того, что они сделали здесь, в Украине, и как они бьются... Мы видим это каждый день. Мы видим сообщения от нашей разведки. [...] Во-первых, они не заинтересованы в диалоге. потому что от диалога они не получат результата, которого хотят. Второе: результат, который они хотят, – оккупация. Как минимум мы должны признать Крым "частью России", а Донецкую и Луганскую области – "независимыми регионами". Дальше они хотят Мариуполь, контроль над Азовским морем. Специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел. И именно такой замысел был раньше, в Турции. Они думают: "Что еще предложить Украине, что еще усложнить для нее, чтобы она отказалась?" – заявил он.

По словам президента, россияне будут готовы говорить, когда поймут, что они "одиноки на геополитической карте" и что не смогут оккупировать Украину.

"Тогда они скажут: "Мы готовы". И мы – каждый в Европе – поймем, что они готовы", – сказал Зеленский.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом
"Зимовать в нем физически не сможем". Дизайнер Патока переехала во Львов и заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Зимовать в нем физически не сможем". Дизайнер Патока переехала во Львов и заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Очень возбуждающий мохер", "В таких и зима не страшна". Украинская ведущая показала, как выглядят трусы с начесом. Фото
"Очень возбуждающий мохер", "В таких и зима не страшна". Украинская ведущая показала, как выглядят трусы с начесом. Фото
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
"Вы дно, вы перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (76033)
2
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (75182)
3
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (70879)
4
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (52958)
5
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (48734)
6
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (42103)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (40262)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (36940)
 
 
 
 