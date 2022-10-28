Зеленский: Россия не заинтересована в диалоге с Украиной, потому что это не даст ей получить желаемый результат

"После того, что они сделали здесь, в Украине, и как они бьются... Мы видим это каждый день. Мы видим сообщения от нашей разведки. [...] Во-первых, они не заинтересованы в диалоге. потому что от диалога они не получат результата, которого хотят. Второе: результат, который они хотят, – оккупация. Как минимум мы должны признать Крым "частью России", а Донецкую и Луганскую области – "независимыми регионами". Дальше они хотят Мариуполь, контроль над Азовским морем. Специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел. И именно такой замысел был раньше, в Турции. Они думают: "Что еще предложить Украине, что еще усложнить для нее, чтобы она отказалась?" – заявил он.
По словам президента, россияне будут готовы говорить, когда поймут, что они "одиноки на геополитической карте" и что не смогут оккупировать Украину.
"Тогда они скажут: "Мы готовы". И мы – каждый в Европе – поймем, что они готовы", – сказал Зеленский.
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.
17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.
В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября президент заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".