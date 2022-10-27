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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о переговорах с РФ: Если государство хочет о чем-то говорить, оно не оккупирует атомные станции и не убивает людей

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Зеленский: После 24 февраля россияне убивали преимущественно русскоязычное население Украины
Зеленский: После 24 февраля россияне убивали преимущественно русскоязычное население Украины
Фото: EPA

Россия не пытается вести диалог с Украиной, а только выдвигает ультиматумы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 27 октября на YouTube-канале Офиса президента.

Президент отметил, что диалог нельзя вести с оружием в руках, выдвигая ультиматумы.

"Это с самого начала не о диалоге. Это об ультиматумах. Диалог означает, что мы должны немедленно остановиться, чтобы понять, почему начали такие "военные отношения". Почему они это сделали? Они должны понять. Они говорят, что беспокоятся о русскоязычном населении. Но вы же понимаете, что это не работает, потому что после 24 февраля они убивали преимущественно русскоязычное население Украины. Ведь именно эти люди живут на востоке Украины, в Харькове, Мариуполе. Если какое-то государство хочет о чем-либо говорить, оно не оккупирует атомные станции, не убивает людей", – сказал глава государства.

Он напомнил, что недавно Россия выпустила по территории Украины более 100 ракет в течение двух суток.

"Какой диалог? Это не диалог. Это другое значение слова "общение". Это ультиматум – не диалог. Прекратить войну – не в моих силах. В моих силах сейчас – не проиграть войну с нашими людьми. Не проигрывать, а бороться. Но мы не убиваем их на их территории – мы только отвечаем. Но мы не можем молчать, потому что тогда убьют нас всех. Если они уберутся прочь, они могут сказать: "Да, мы начали военные шаги в 2014 году с оккупации Крыма. У нас своя правда". Но они должны убраться и сказать: "Теперь надо решать, как жить дальше, как будут жить наши дети. Ведь мы соседи. Как это будет?" – заявил Зеленский.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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