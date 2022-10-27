Зеленский о переговорах с РФ: Если государство хочет о чем-то говорить, оно не оккупирует атомные станции и не убивает людей

Президент отметил, что диалог нельзя вести с оружием в руках, выдвигая ультиматумы.

"Это с самого начала не о диалоге. Это об ультиматумах. Диалог означает, что мы должны немедленно остановиться, чтобы понять, почему начали такие "военные отношения". Почему они это сделали? Они должны понять. Они говорят, что беспокоятся о русскоязычном населении. Но вы же понимаете, что это не работает, потому что после 24 февраля они убивали преимущественно русскоязычное население Украины. Ведь именно эти люди живут на востоке Украины, в Харькове, Мариуполе. Если какое-то государство хочет о чем-либо говорить, оно не оккупирует атомные станции, не убивает людей", – сказал глава государства.

Он напомнил, что недавно Россия выпустила по территории Украины более 100 ракет в течение двух суток.

"Какой диалог? Это не диалог. Это другое значение слова "общение". Это ультиматум – не диалог. Прекратить войну – не в моих силах. В моих силах сейчас – не проиграть войну с нашими людьми. Не проигрывать, а бороться. Но мы не убиваем их на их территории – мы только отвечаем. Но мы не можем молчать, потому что тогда убьют нас всех. Если они уберутся прочь, они могут сказать: "Да, мы начали военные шаги в 2014 году с оккупации Крыма. У нас своя правда". Но они должны убраться и сказать: "Теперь надо решать, как жить дальше, как будут жить наши дети. Ведь мы соседи. Как это будет?" – заявил Зеленский.