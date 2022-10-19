"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове

"Отличный образчик русского нацизма. То, что пока стесняются озвучить [пропагандист Александр] Дугин, [президент РФ Владимир] Путин, [пропагандист Иван] Облохастин (Охлобыстин. – "ГОРДОН") и другие проповедники "русского мира", доверили озвучить донецкому дурачку. Если вся эта публика в ближайшее время не будет переодета в саваны или смирительные рубашки, – всемирная ядерная война гарантирована", – написал он.

В ролике Стремоусов заявил, что весь мир – это Россия, проиллюстрировав свои высказывания пейзажами разных стран.

"Вижу горы и долины, вижу реки и поля – это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас", – продекламировал Стремоусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

"Он не из Донецка. Это херсонский оригинал", – отметила подписчица merlinmage.

"Это уже зашкал маразма", – заявила oksana.medicine.woman.

"Вызывайте санитаров", – призвала lllena_mi.