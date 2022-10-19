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19 октября, 2022
 
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"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове

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Невзоров: Отличный образчик русского нацизма
Невзоров: Отличный образчик русского нацизма
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 18 октября опубликовал в Instagram видео, в котором незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов читает стихотворение о границах РФ.

"Отличный образчик русского нацизма. То, что пока стесняются озвучить [пропагандист Александр] Дугин, [президент РФ Владимир] Путин, [пропагандист Иван] Облохастин (Охлобыстин. – "ГОРДОН") и другие проповедники "русского мира", доверили озвучить донецкому дурачку. Если вся эта публика в ближайшее время не будет переодета в саваны или смирительные рубашки, – всемирная ядерная война гарантирована", – написал он.

В ролике Стремоусов заявил, что весь мир – это Россия, проиллюстрировав свои высказывания пейзажами разных стран.

"Вижу горы и долины, вижу реки и поля – это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас", – продекламировал  Стремоусов.

"Он не из Донецка. Это херсонский оригинал", – отметила подписчица merlinmage.

"Это уже зашкал маразма", – заявила oksana.medicine.woman.

"Вызывайте санитаров", – призвала lllena_mi.

Контекст:

Автор текста, являющегося сатирическим стихотворением, – украинский поэт Борис Херсонский.

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, Херсон, война, видео, война России против Украины, Борис Херсонский, Кирилл Стремоусов, ролик, русские, коллаборационизм
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