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Производитель Bayraktar анонсировал применение своих БПЛА против используемых против Украины дронов-камикадзе

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БПЛА Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине
БПЛА Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине
Фото: ЕРА

Турецкая оборонная компания Baykar планирует оснастить свои боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncıs ракетами класса "воздух – воздух", которые смогут сбивать дроны-камикадзе. Об этом 30 октября заявил dpa на оборонной выставки SAHA Expo в Стамбуле гендиректор Baykar Халук Байрактар, сообщает Daily Sabah.

Байрактар отметил, что противостоять дронам-камикадзе, в том числе иранским, которые Россия применяет против Украины и ее критической инфраструктуре, беспилотники от Baykar смогут уже "скоро".

Гендиректор компании рассказал, что уже испытываются аппараты, способные сбивать не только беспилотники, но и "вражеские самолеты".

Daily Sabah пишет, что на SAHA Expo был подписан контракт между Baykar и турецким гигантом по производству ракет Roketsan. Речь идет об использовании зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

По словам Байрактара, дроны-камикадзе, которые используют против Украины, медленные, шумные и летают на малых высотах и это делает их "легкими мишенями".

БПЛА Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года и стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Еще в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.

8 августа 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar уже купила земельный участок для завода.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова, всего Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов и к 22 октября применила в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, выставка, вооружение, беспилотники, самолеты, ракеты, Bayraktar, Халук Байрактар
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