Производитель Bayraktar анонсировал применение своих БПЛА против используемых против Украины дронов-камикадзе

Байрактар отметил, что противостоять дронам-камикадзе, в том числе иранским, которые Россия применяет против Украины и ее критической инфраструктуре, беспилотники от Baykar смогут уже "скоро".

Гендиректор компании рассказал, что уже испытываются аппараты, способные сбивать не только беспилотники, но и "вражеские самолеты".

Daily Sabah пишет, что на SAHA Expo был подписан контракт между Baykar и турецким гигантом по производству ракет Roketsan. Речь идет об использовании зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

По словам Байрактара, дроны-камикадзе, которые используют против Украины, медленные, шумные и летают на малых высотах и это делает их "легкими мишенями".

БПЛА Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года и стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Еще в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.

8 августа 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar уже купила земельный участок для завода.