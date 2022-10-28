Стало известно, когда достроят завод Bayraktar в Украине

По слова Байрактара, планы по строительству завода реализуются, несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением России.

Он отметил, что сейчас есть архитектурный проект, а также завершен этап детального проектирования. В планах у компании завершить строительство в течение двух лет.

Контекст:

О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в августе, что под строительство завода уже куплена земля.