На аэродроме в Псковской области, где взорвали два вертолета Ка-52, нашли еще одну бомбу – СМИ

В ночь с 30-го на 31 октября в Веретье взрывом были уничтожены два боевых вертолета Ка-52 "Аллигатор" Фото: ЕРА

Взрывное устройство, прикрепленное к фюзеляжу вертолета Ми-28, было найдено днем 31 октября. Предварительная мощность взрывчатки составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении.

В ночь с 30-го на 31 октября на этом же аэродроме, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, были взрывом уничтожены два боевых вертолета Ка-52 "Аллигатор" стоимостью около $32 млн. Еще два получили повреждения.

По данным ГУР МО, техника находилась на ремонте. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа разлетелись на 200 метров вокруг, рассказали свидетели.

Официально минобороны России не комментировало происшествие на военном аэродроме. По данным источника "Север.Реалии", это была диверсия.