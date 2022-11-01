Украинская разведка выяснила, когда Россия получит от Ирана новую партию дронов-камикадзе и сколько их будет

Россия в начале ноября должна получить 200 новых дронов-камикадзе от Ирана Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

По данным украинской разведки, в новую партию должны войти беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Известно, что поставка дронов будет осуществляться Каспийским морем в российский порт Астрахань.

Беспилотники, уточнили в ГУР МО, будут поступать в РФ разобранном состоянии. На территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.