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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка выяснила, когда Россия получит от Ирана новую партию дронов-камикадзе и сколько их будет

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Россия в начале ноября должна получить 200 новых дронов-камикадзе от Ирана
Россия в начале ноября должна получить 200 новых дронов-камикадзе от Ирана
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Иран планирует отправить российским оккупантам новую партию боевых дронов в количестве более 200 единиц в начале ноября, сообщило 1 ноября в Telegram Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

По данным украинской разведки, в новую партию должны войти беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Известно, что поставка дронов будет осуществляться Каспийским морем в российский порт Астрахань.

Беспилотники, уточнили в ГУР МО, будут поступать в РФ разобранном состоянии. На территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. 


Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА, и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО. За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. Спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат 28 октября рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе.

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