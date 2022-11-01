Оккупанты 31 октября выпустили по Украине ракет и дронов на $760 млн – Forbes

Эксперты издания использовали информацию, обнародованную главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, согласно которой по Украине за день были выпущены 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) разных типов (четыре Shahed-136 иранского производства и один российский "Ланцет").

Для расчета Forbes использовал следующие оценки стоимости: ракета Х-101 – $13 млн, зенитная ракета С-300 – $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 – в сумме около $1 млн. Общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов-камикадзе, таким образом, составила около $760 млн.

Утром 31 октября во время визита Фиалы в Украину российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 55 ракет, 45 из них были сбиты (ГШ ВСУ не учитывает в своей статистике ракету Х-59. – "ГОРДОН"). Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

26 марта, когда Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет, их общая стоимость оценивалась изданием The Insider в $340 млн без учета расходов на логистику.

За выходные 25–26 июня оккупанты использовали для удара по Украине от 60 до 80 ракет разных типов. Этот "залп", по оценкам "Forbes Украина", обошелся России в сумму от $150 млн до $220 млн.

Средняя общая стоимость ракет разных типов и дронов-камикадзе (84 ракеты и 24 беспилотника), которыми российская армия 10 октября атаковала Украину, составила, по примерным оценкам "Forbes Украина", $400–700 млн.