ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 31 октября выпустили по Украине ракет и дронов на $760 млн – Forbes

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракетная атака 31 октября стоила России, по оценке "Forbes Украина", около $760 млн
Ракетная атака 31 октября стоила России, по оценке "Forbes Украина", около $760 млн
Фото: EPA

Массированная ракетная атака на Украину, которую предприняли российские войска 31 октября, обошлась оккупантам примерно в $760 млн. Такую оценку обнародовало 1 ноября издание "Forbes Украина".

Эксперты издания использовали информацию, обнародованную главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, согласно которой по Украине за день были выпущены 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) разных типов (четыре Shahed-136 иранского производства и один российский "Ланцет").

Для расчета Forbes использовал следующие оценки стоимости: ракета Х-101 – $13 млн, зенитная ракета С-300 – $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 – в сумме около $1 млн. Общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов-камикадзе, таким образом, составила около $760 млн.

Утром 31 октября во время визита Фиалы в Украину российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 55 ракет, 45 из них были сбиты (ГШ ВСУ не учитывает в своей статистике ракету Х-59. – "ГОРДОН"). Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

26 марта, когда Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет, их общая стоимость оценивалась изданием The Insider в $340 млн без учета расходов на логистику.

За выходные 25–26 июня оккупанты использовали для удара по Украине от 60 до 80 ракет разных типов. Этот "залп", по оценкам "Forbes Украина", обошелся России в сумму от $150 млн до $220 млн.

Средняя общая стоимость ракет разных типов и дронов-камикадзе (84 ракеты и 24 беспилотника), которыми российская армия 10 октября атаковала Украину, составила, по примерным оценкам "Forbes Украина", $400–700 млн.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.

Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у армии РФ осталось 609 из 1844 высокоточных ракет, в том числе всего 124 из 900 "Искандеров".

У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, армия РФ, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, баллистическая ракета, расходы, Валерий Залужный, крылатая ракета, российские оккупанты, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева снялась с внуком, который защищает Украины от российских оккупантов
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева снялась с внуком, который защищает Украины от российских оккупантов
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (177139)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (123911)
3
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (121874)
4
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (109387)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (66130)
6
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (54535)
7
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (53858)
8
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (46928)
 
 
 
 