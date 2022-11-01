"Преступник должен отвечать за преступления". Зеленский заявил, что России не место в G20 и ООН

Президент Украины заявил, что Россия сознательно идет на эскалацию и такое наращивание агрессии заслуживает жесткой реакции всего мира как на национальном уровне, так и на уровне международных организаций и объединений государств.
"России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы для защиты мира и сотрудничества между нациями. Разумеется, что Россия лишь цинично эксплуатирует такие структуры для прикрытия своих преступлений. Любой преступник должен отвечать за преступления, совершенные им", – подчеркнул Зеленский.
Приветствуя Фиалу в Киеве, украинский лидер подчеркнул, что его визит состоялся на фоне очередных российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по энергетическим объектам.
"Только за утро этих суток – 50 российских ракет. Премьер-министр [Чехии] лично увидел, что означает такой террор и какой вред он наносит Украине, а именно – нашему гражданскому населению", – добавил он.
Президент Украины Указал, что Россия своим террором "каждый день вычеркивает себя из международных отношений".
Зеленский отметил, что во время встречи с Фиалой страны скоординировали шаги по ужесточению санкций против РФ и привлечению ее к ответственности за террор.
"То есть созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и международного компенсационного механизма, который обеспечит возмещение всех нанесенных российской войной ущерба за счет российских активов", – пояснил украинский лидер.
29 октября после заявлений РФ о выходе из "зернового соглашения" Зеленский заявил о необходимости исключить Россию из "Большой двадцатки". До этого украинский лидер неоднократно говорил о том, что России, развязавшей агрессивную войну против Украины, не место ни в Совбезе ООН, ни в целом в составе организации.
Утром 31 октября во время визита Фиалы в Украину российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них были сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.
Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ "террористическим режимом".