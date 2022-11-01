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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Преступник должен отвечать за преступления". Зеленский заявил, что России не место в G20 и ООН

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Зеленский считает, что Россия должна ответить за совершенные преступления
Зеленский считает, что Россия должна ответить за совершенные преступления
Фото: president.gov.ua

Страна-оккупант Россия цинично эксплуатирует для прикрытия своих преступлений структуры, созданные человечеством для защиты мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном с премьер-министром Чехии Петром Фиалой брифинге в Киеве, сообщает 31 октября официальный сайт главы Украинского государства.

Президент Украины заявил, что Россия сознательно идет на эскалацию и такое наращивание агрессии заслуживает жесткой реакции всего мира как на национальном уровне, так и на уровне международных организаций и объединений государств.

"России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы для защиты мира и сотрудничества между нациями. Разумеется, что Россия лишь цинично эксплуатирует такие структуры для прикрытия своих преступлений. Любой преступник должен отвечать за преступления, совершенные им", – подчеркнул Зеленский.

Приветствуя Фиалу в Киеве, украинский лидер подчеркнул, что его визит состоялся на фоне очередных российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по энергетическим объектам.

"Только за утро этих суток – 50 российских ракет. Премьер-министр [Чехии] лично увидел, что означает такой террор и какой вред он наносит Украине, а именно – нашему гражданскому населению", – добавил он.

Президент Украины Указал, что Россия своим террором "каждый день вычеркивает себя из международных отношений".

Зеленский отметил, что во время встречи с Фиалой страны скоординировали шаги по ужесточению санкций против РФ и привлечению ее к ответственности за террор.

"То есть созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и международного компенсационного механизма, который обеспечит возмещение всех нанесенных российской войной ущерба за счет российских активов", – пояснил украинский лидер.

29 октября после заявлений РФ о выходе из "зернового соглашения" Зеленский заявил о необходимости исключить Россию из "Большой двадцатки". До этого украинский лидер неоднократно говорил о том, что России, развязавшей агрессивную войну против Украины, не место ни в Совбезе ООН, ни в целом в составе организации.

Утром 31 октября во время визита Фиалы в Украину российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них были сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.

Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ "террористическим режимом".

Теги: Россия, Украина, Чехия, ООН, терроризм, оккупация, Большая семерка, электроэнергия, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, ракеты, ракета, премьер-министр, Петр Фиала
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