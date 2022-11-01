Чехия хочет помочь восстановить Днепропетровскую область после войны – Фиала

"Мы ценим одобрение правительственной программы в Чехии по восстановлению нашей страны, а также готовность взять патронат над Днепропетровской областью. И я благодарю Чехию за готовность работать уже сейчас для восстановления конкретных объектов, разрушенных или поврежденных российскими террористами", – сказал Зеленский.

Сообщается, что стороны в ходе переговоров подробно остановились на вопросе восстановления Украины и потребностях для ликвидации последствий разрушений, вызванных российским террором.

Также Зеленский и Фиала обсудили привлечение Чехии к подготовке украинских защитников и проекты по строительству и ремонту военной техники.

"Это усиливает защиту Украины, дает новую силу Чехии, а также обеспечивает Чехию новыми рабочими местами и технологическими возможностями", – отметил президент Украины.

Намерение Чехии участвовать в восстановлении Украины, в частности – Днепропетровской области отражено в совместном заявлении по итогам межправительственных консультаций в Киеве 31 октября, опубликованном на правительственном портале Украины.

"Мы констатировали, что Чешская Республика хочет быть вовлеченной в послевоенную реконструкцию и восстановление Украины, в частности мы говорили о Днепропетровской области", – сказал Фиала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 31 октября в Киеве, который транслировала в YouTube пресс-служба Кабинета министров Украины.

По его словам, в этом заинтересована не только Украина, но и чешский бизнес.

Шмыгаль добавил, что министры энергетики двух стран обсудят возможность поставки энергетического оборудования (трансформаторов, распределительного оборудования) и запчастей для энергетических объектов Украины в связи с российскими обстрелами.

Ранее Шмыгаль после встречи с Фиалой 31 октября сообщал, что Чехия на государственном уровне разработала свой план помощи Украине. Это ежегодно свыше €20 млн в течение 2023–2025 годов.