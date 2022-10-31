"Готовим агрессору много неприятных сюрпризов". Шмыгаль рассказал о чешском Плане помощи Украине

"Визит чешской делегации в Киев в один из самых сложных периодов истории – проявление огромной солидарности с Украиной", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава украинского кабмина поблагодарил Фиалу за всестороннюю помощь, которую чешские партнеры оказывают Украинскому государству.

"Чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже способствуют существенному усилению украинской армии и освобождению украинских земель. На этом не останавливаемся, готовим агрессору много неприятных сюрпризов", - заявил премьер-министр Украины.

Также в ходе встречи в Киеве стало известно, что правительство Чехии поддержало и создание международного трибунала для осуждения военно-политического руководства РФ за преступную войну против Украины.

"Спасибо чешским друзьям, что они сегодня рядом с нами в этой борьбе за свободу Украины и Европы", – подытожил украинский премьер.