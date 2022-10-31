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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовим агрессору много неприятных сюрпризов". Шмыгаль рассказал о чешском Плане помощи Украине

Шмыгаль и Фиала обсудили в Киеве чешско-украинское сотрудничество
Шмыгаль и Фиала обсудили в Киеве чешско-украинское сотрудничество
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Чехия на государственном уровне разработала свой План помощи Украине. Это ежегодно свыше €20 млн в течение 2023-2025 годов. Об этом сообщил в Telegram глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Визит чешской делегации в Киев в один из самых сложных периодов истории – проявление огромной солидарности с Украиной", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава украинского кабмина поблагодарил Фиалу за всестороннюю помощь, которую чешские партнеры оказывают Украинскому государству.

"Чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже способствуют существенному усилению украинской армии и освобождению украинских земель. На этом не останавливаемся, готовим агрессору много неприятных сюрпризов", - заявил премьер-министр Украины.

Также в ходе встречи в Киеве стало известно, что правительство Чехии поддержало и создание международного трибунала для осуждения военно-политического руководства РФ за преступную войну против Украины.

"Спасибо чешским друзьям, что они сегодня рядом с нами в этой борьбе за свободу Украины и Европы", – подытожил украинский премьер.

Контекст:

Фиала приезжал в Киев вечером 15 марта вместе с премьер-министрами Польши и Словении – Матеушом Моравецким и Янезом Яншей. Они провели встречу с Зеленским и Шмыгалем.

Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

Также Чехия выступает за ужесточение выдачи виз россиянам, а министр образования, исследований и инноваций Чехии Хелена Лангшадлова призывала признать РФ страной-террористом.

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