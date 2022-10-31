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В Украину прибыл премьер-министр Чехии. В Киеве проходит совместное заседание правительств двух стран

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Фиала и Шмыгаль провели встречу в Киеве
Фиала и Шмыгаль провели встречу в Киеве
Фото: Petr Fiala / Twitter

В Киев 31 октября прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

Фото Фиалы на железнодорожном вокзале в столице Украины опубликовано в Telegram "Укрзалізниці".

"Петр Фиала был на борту еще самого первого дипломатического поезда "Укрзалізниці", [следовавшего] в Киев. С 15 марта изменилось многое, но не поддержка чешского народа, потому что именно Чехия приняла больше всего украинских беженцев в пересчете на душу населения в стране", – говорится в сообщении.

Приезд Фиалы совпал с массированной атакой российских оккупантов по территории Украины.  

"Мы в Киеве, который сегодня утром также столкнулся с российскими ракетными ударами. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты, – написал в Twitter премьер Чехии. – Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться".

Делегация правительства Чехии прибыла в Киев для встречи с украинскими коллегами, отмечается на сайте чешского кабмина.

Помимо Фиалы, в ее состав вошли первый вице-премьер-министр и министр внутренних дел Вит Ракушан, вице-премьер-министр и министр труда и социальных дел Мариан Юречка, вице-премьер-министр и министр здравоохранения Властимил Валек, министр обороны Яна Чернохова, министр иностранных дел Ян Липавский, министр финансов Збынек Станюра и министр транспорта Мартин Купка.

В Киеве Фиала встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"На межправительственном заседании мы говорим об экономическом сотрудничестве, национальной и международной поддержке, послевоенном восстановлении Украины", – рассказал в Twitter глава кабмина Чехии.

На заседании министры обсудят, как чешские компании могут участвовать в восстановлении Украины, для которых это огромная возможность, указывается на сайте правительства Чехии.

Кроме того, чешская делегация проведет в Киеве встречу с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подчеркивается, что в рамках визита стороны подпишут совместную декларацию о евроатлантических перспективах для Украины.

Контекст:

Фиала приезжал в Киев вечером 15 марта вместе с премьер-министрами Польши и Словении – Матеушом Моравецким и Янезом Яншей. Они провели встречу с Зеленским и Шмыгалем.

Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.

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