В Украину прибыл премьер-министр Чехии. В Киеве проходит совместное заседание правительств двух стран

Фото Фиалы на железнодорожном вокзале в столице Украины опубликовано в Telegram "Укрзалізниці".

"Петр Фиала был на борту еще самого первого дипломатического поезда "Укрзалізниці", [следовавшего] в Киев. С 15 марта изменилось многое, но не поддержка чешского народа, потому что именно Чехия приняла больше всего украинских беженцев в пересчете на душу населения в стране", – говорится в сообщении.

Приезд Фиалы совпал с массированной атакой российских оккупантов по территории Украины.

"Мы в Киеве, который сегодня утром также столкнулся с российскими ракетными ударами. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты, – написал в Twitter премьер Чехии. – Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться".

Jsme v Kyjev * , který i dnes ráno * elil ruským raketovým útok * m.



* eká nás * ada jednání s ukrajinskými p * áteli. V * ím, * e p * inesou konkrétní výsledky.



Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat. pic.twitter.com/drCtOIE693 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022

Делегация правительства Чехии прибыла в Киев для встречи с украинскими коллегами, отмечается на сайте чешского кабмина.

Помимо Фиалы, в ее состав вошли первый вице-премьер-министр и министр внутренних дел Вит Ракушан, вице-премьер-министр и министр труда и социальных дел Мариан Юречка, вице-премьер-министр и министр здравоохранения Властимил Валек, министр обороны Яна Чернохова, министр иностранных дел Ян Липавский, министр финансов Збынек Станюра и министр транспорта Мартин Купка.

В Киеве Фиала встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"На межправительственном заседании мы говорим об экономическом сотрудничестве, национальной и международной поддержке, послевоенном восстановлении Украины", – рассказал в Twitter глава кабмина Чехии.

Srde * né p * ivítání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem. *



Na mezivládním jednání mluvíme o hospodá * ské spolupráci, národní a mezinárodní podpo * e a o povále * né obnov * Ukrajiny. pic.twitter.com/eDA4PVCINB — Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022

На заседании министры обсудят, как чешские компании могут участвовать в восстановлении Украины, для которых это огромная возможность, указывается на сайте правительства Чехии.

Кроме того, чешская делегация проведет в Киеве встречу с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подчеркивается, что в рамках визита стороны подпишут совместную декларацию о евроатлантических перспективах для Украины.