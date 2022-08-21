ГОРДОН
 
 
МИР

"Не хотим, чтобы Россия была нашим соседом". Премьеры Чехии и Словакии призвали помогать Украине в 54-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хегер и Фиала записали совместное видеообращение
Хегер и Фиала записали совместное видеообращение
Скриншот: Eduard Heger - predseda vlády SR / Facebook

Премьер-министры Чехии и Словакии Петр Фиала и Эдуард Хегер в 54-ю годовщину ввода советских войск в Чехословакию призвали продолжать поддержку Украины, войну против которой 24 февраля начала Россия.

Совместное видеообращение Фиалы и Хегера опубликовали в Twitter и Facebook соответственно.

"Сразу после начала российской агрессии стало очевидно, что мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать за ситуацией в Украине, а наоборот – активно помогать", – сказал Фиала.

Хегер отметил, что "ужасы войны и страдания гражданских происходят буквально по соседству".

"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом", – добавил премьер Словакии.

Помня историю, подчеркнул Фиала, "мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться".

https://www.facebook.com/premier.sr/videos/483672979763568/

Контекст:

С января по август 1968 года в Чехословакии проходили реформы, названные Пражской весной. Чтобы остановить преобразования в стране, в ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников – Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии – начали вторжение в Чехословакию. В Праге и других городах прошли протесты, переросшие в беспорядки. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

К 50-летию Пражской весны парламент Чехии признал, что вторжение войск пяти государств – членов Варшавского договора в августе 1968 года в Чехословакию было актом нападения и последующей оккупацией.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Чехия и Словакия поддерживают Украину, предоставляя, в частности, военную помощь.

Теги: Россия, Украина, Чехия, Словакия, оккупация, агрессия, нападение, вторжение, история, Пражская весна, война России против Украины, Чехословакия, премьер-министр, Эдуард Хегер, Петр Фиала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (132261)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (110009)
3
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (72896)
4
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (61483)
5
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (54211)
6
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (29085)
7
"Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем (19428)
8
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (18511)
 
 
 
 