"Не хотим, чтобы Россия была нашим соседом". Премьеры Чехии и Словакии призвали помогать Украине в 54-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию

Совместное видеообращение Фиалы и Хегера опубликовали в Twitter и Facebook соответственно.
"Сразу после начала российской агрессии стало очевидно, что мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать за ситуацией в Украине, а наоборот – активно помогать", – сказал Фиала.
Хегер отметил, что "ужасы войны и страдания гражданских происходят буквально по соседству".
"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом", – добавил премьер Словакии.
Помня историю, подчеркнул Фиала, "мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться".
С января по август 1968 года в Чехословакии проходили реформы, названные Пражской весной. Чтобы остановить преобразования в стране, в ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников – Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии – начали вторжение в Чехословакию. В Праге и других городах прошли протесты, переросшие в беспорядки. Жертвами столкновений стали более 100 человек.
К 50-летию Пражской весны парламент Чехии признал, что вторжение войск пяти государств – членов Варшавского договора в августе 1968 года в Чехословакию было актом нападения и последующей оккупацией.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Чехия и Словакия поддерживают Украину, предоставляя, в частности, военную помощь.