"Не хотим, чтобы Россия была нашим соседом". Премьеры Чехии и Словакии призвали помогать Украине в 54-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию

Совместное видеообращение Фиалы и Хегера опубликовали в Twitter и Facebook соответственно.

"Сразу после начала российской агрессии стало очевидно, что мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать за ситуацией в Украине, а наоборот – активно помогать", – сказал Фиала.

Хегер отметил, что "ужасы войны и страдания гражданских происходят буквально по соседству".

"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом", – добавил премьер Словакии.

Помня историю, подчеркнул Фиала, "мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться".