Украина начинает работу по подписанию деклараций о поддержке ее вступления в НАТО со всеми членами Альянса – Зеленский

Зеленский встречался сегодня в Киеве с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они подписали такую декларацию.
Президент Украины назвал премьера Чехии одним из самых больших друзей Украины.
"Чехия сейчас председательствует в Совете Европейского союза, и вот так Россия относится к европейским структурам: во время визита чешского представителя – 55 крылатых ракет. Впрочем, что бы там ни думали в Москве, Украина заботится о себе и делает свое. Подписали сегодня с господином премьер-министром специальную декларацию по евроатлантической интеграции нашего государства. Чехия подтвердила, что поддержит членство Украины в НАТО. Декларация также содержит конкретные направления нашего сотрудничества для имплементации стандартов НАТО в Украине. Начинаем работу по подписанию таких деклараций со всеми членами Альянса", – добавил он.
Украина подписывала с партнерами декларации о поддержке ее европейской перспективы в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения РФ. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Сейчас страна имеет статус кандидата в члены ЕС, но должна выполнить ряд рекомендаций перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.