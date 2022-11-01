Украина начинает работу по подписанию деклараций о поддержке ее вступления в НАТО со всеми членами Альянса – Зеленский

Зеленский: Что бы там ни думали в Москве, Украина заботится о себе и делает свое Фото: president.gov.ua

Зеленский встречался сегодня в Киеве с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они подписали такую декларацию.

Президент Украины назвал премьера Чехии одним из самых больших друзей Украины.

"Чехия сейчас председательствует в Совете Европейского союза, и вот так Россия относится к европейским структурам: во время визита чешского представителя – 55 крылатых ракет. Впрочем, что бы там ни думали в Москве, Украина заботится о себе и делает свое. Подписали сегодня с господином премьер-министром специальную декларацию по евроатлантической интеграции нашего государства. Чехия подтвердила, что поддержит членство Украины в НАТО. Декларация также содержит конкретные направления нашего сотрудничества для имплементации стандартов НАТО в Украине. Начинаем работу по подписанию таких деклараций со всеми членами Альянса", – добавил он.

Украина подписывала с партнерами декларации о поддержке ее европейской перспективы в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения РФ. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Сейчас страна имеет статус кандидата в члены ЕС, но должна выполнить ряд рекомендаций перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.