Шустер о передаче вооружения странами Запада: Все, что есть, надо давать Украине. Иначе придется с этим оружием заходить самим

В контексте разговора о том, что Запад не даст России применить ядерное оружие (по мнению Шустера, страны НАТО нанесут превентивный удар с использованием конвенционального оружия), телеведущий отметил, что российская армия "не закончена".
"Есть другая сторона, о которой тоже надо говорить. Недостаточно военной помощи Украине. Это надо говорить, это надо подчеркивать. Я думаю, что для этого есть объективные причины. Потому что этого оружия де-факто может и не быть, не хватать. Его надо произвести. А производство – это долгий процесс. Но тем не менее я понимаю, что увеличивать надо. Вот все, что есть, надо давать Украине. Потому что иначе придется с этим оружием заходить самим", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы, сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
В частности, США с 24 февраля выделили на помощь Украине в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – на $17,6 млрд.