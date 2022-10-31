Шустер о передаче вооружения странами Запада: Все, что есть, надо давать Украине. Иначе придется с этим оружием заходить самим

Шустер: Недостаточно военной помощи Украине. Я думаю, что для этого есть объективные причины. Но тем не менее я понимаю, что увеличивать надо Фото: Шустер online / Facebook

В контексте разговора о том, что Запад не даст России применить ядерное оружие (по мнению Шустера, страны НАТО нанесут превентивный удар с использованием конвенционального оружия), телеведущий отметил, что российская армия "не закончена".

"Есть другая сторона, о которой тоже надо говорить. Недостаточно военной помощи Украине. Это надо говорить, это надо подчеркивать. Я думаю, что для этого есть объективные причины. Потому что этого оружия де-факто может и не быть, не хватать. Его надо произвести. А производство – это долгий процесс. Но тем не менее я понимаю, что увеличивать надо. Вот все, что есть, надо давать Украине. Потому что иначе придется с этим оружием заходить самим", – добавил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube