Шустер: Не думаю, что Запад позволит применить ядерное оружие. Будет превентивный удар конвенциональным оружием

Шустер: Я не думаю, что они дадут применить ядерное оружие. Я думаю, что будет превентивный удар Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бацман попросила предположить, при каких условиях войска НАТО могут оказаться на территории Украины и помогать выгонять оккупантов.

"Ну, смотрите. Значит, Мариуполь они уже сравняли с землей. Харьков – они уже на грани. Херсон – я думаю, что Херсон разрушен, разворован, разграблен дотла и до конца. По Николаеву они бьют беспощадно... То есть еще пару ударов вот таких по гражданской инфраструктуре, когда люди окажутся в условиях, где жить практически невозможно: пусть это будет западная Украина, пусть это будет центральная Украина – я думаю, в этот момент, когда это уже все: для Украины это жизнь или смерть – я думаю, в этот момент", – сказал Шустер.

По его мнению, Запад не будет дожидаться, пока РФ решит применить ядерное оружие, и вообще не позволит его использовать.

"Мне кажется – вот мое ощущение, у меня источников нет никаких... Я не думаю, что они дадут применить ядерное оружие. Я думаю, что будет превентивный удар. Притом что для превентивного удара совершенно не нужно ядерное оружие для НАТО. Они конвенциональным оружием выполнят все задачи", – сказал ведущий.

В то же время он отметил, что сейчас Запад предоставляет Украине недостаточно военной помощи Украине. Но, по мнению Шустера, для этого есть объективные причины – в частности, этого оружия может действительно не хватать, его надо произвести.

"Но тем не менее я понимаю, что увеличивать надо. Вот все, что есть, надо давать Украине. Потому что иначе придется с этим оружием заходить самим", – резюмировал он.

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