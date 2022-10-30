ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Не думаю, что Запад позволит применить ядерное оружие. Будет превентивный удар конвенциональным оружием

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Я не думаю, что они дадут применить ядерное оружие. Я думаю, что будет превентивный удар
Шустер: Я не думаю, что они дадут применить ядерное оружие. Я думаю, что будет превентивный удар
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Войска НАТО могут вступить в войну против РФ на территории Украины в случае, если Украина окажется на грани жизни и смерти, считает телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман попросила предположить, при каких условиях войска НАТО могут оказаться на территории Украины и помогать выгонять оккупантов.

"Ну, смотрите. Значит, Мариуполь они уже сравняли с землей. Харьков – они уже на грани. Херсон – я думаю, что Херсон разрушен, разворован, разграблен дотла и до конца. По Николаеву они бьют беспощадно... То есть еще пару ударов вот таких по гражданской инфраструктуре, когда люди окажутся в условиях, где жить практически невозможно: пусть это будет западная Украина, пусть это будет центральная Украина – я думаю, в этот момент, когда это уже все: для Украины это жизнь или смерть – я думаю, в этот момент", – сказал Шустер.

По его мнению, Запад не будет дожидаться, пока РФ решит применить ядерное оружие, и вообще не позволит его использовать.

"Мне кажется – вот мое ощущение, у меня источников нет никаких... Я не думаю, что они дадут применить ядерное оружие. Я думаю, что будет превентивный удар. Притом что для превентивного удара совершенно не нужно ядерное оружие для НАТО. Они конвенциональным оружием выполнят все задачи", – сказал ведущий.

В то же время он отметил, что сейчас Запад предоставляет Украине недостаточно военной помощи Украине. Но, по мнению Шустера, для этого есть объективные причины – в частности, этого оружия может действительно не хватать, его надо произвести.

"Но тем не менее я понимаю, что увеличивать надо. Вот все, что есть, надо давать Украине. Потому что иначе придется с этим оружием заходить самим", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, НАТО, ядерное оружие, военная помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
Джамала призналась мужу в любви
Джамала призналась мужу в любви
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (859978)
2
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (314591)
3
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (244698)
4
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (139162)
5
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка (101011)
6
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы (58285)
7
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (52223)
8
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (44167)
 
 
 
 