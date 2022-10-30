Шустер: Не думаю, что Запад позволит применить ядерное оружие. Будет превентивный удар конвенциональным оружием

Бацман попросила предположить, при каких условиях войска НАТО могут оказаться на территории Украины и помогать выгонять оккупантов.
"Ну, смотрите. Значит, Мариуполь они уже сравняли с землей. Харьков – они уже на грани. Херсон – я думаю, что Херсон разрушен, разворован, разграблен дотла и до конца. По Николаеву они бьют беспощадно... То есть еще пару ударов вот таких по гражданской инфраструктуре, когда люди окажутся в условиях, где жить практически невозможно: пусть это будет западная Украина, пусть это будет центральная Украина – я думаю, в этот момент, когда это уже все: для Украины это жизнь или смерть – я думаю, в этот момент", – сказал Шустер.
По его мнению, Запад не будет дожидаться, пока РФ решит применить ядерное оружие, и вообще не позволит его использовать.
"Мне кажется – вот мое ощущение, у меня источников нет никаких... Я не думаю, что они дадут применить ядерное оружие. Я думаю, что будет превентивный удар. Притом что для превентивного удара совершенно не нужно ядерное оружие для НАТО. Они конвенциональным оружием выполнят все задачи", – сказал ведущий.
В то же время он отметил, что сейчас Запад предоставляет Украине недостаточно военной помощи Украине. Но, по мнению Шустера, для этого есть объективные причины – в частности, этого оружия может действительно не хватать, его надо произвести.
"Но тем не менее я понимаю, что увеличивать надо. Вот все, что есть, надо давать Украине. Потому что иначе придется с этим оружием заходить самим", – резюмировал он.
21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия.