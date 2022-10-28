Невзлин: Считаю, что американцы готовы к ликвидации Путина и его окружения в случае риска применения ядерного оружия

Невзлин сказал, что более 30 лет работает с американцами и склонен верить заявлениям высших должностных лиц США, что применение ядерного оружия будет иметь "ужасающие последствия".

"Если они говорят, что они отслеживают заряд, значит, они отслеживают, как хранятся и двигаются снаряды. Если они намекают на то, что ответ будет сокрушительный, то Путин должен это понимать не так, как объясняют... Нет, речь идет о том, что центры принятия решений будут уничтожены. Вместе с ним. Я это так воспринимаю. Считаю, что американцы готовы к его ликвидации и ликвидации его окружения в случае риска применения ядерного оружия", – сказал бизнесмен.

Он убежден, что западные спецслужбы круглосуточно наблюдают за Путиным, его окружением и армией и поэтому получат нужную информацию заранее.

В качестве примера Невзлин привел публикацию журналистского расследования с данными около 30 сотрудников Главного вычислительного центра вооруженных сил России, которые наводят ракеты на объекты в Украине. Он предполагает, что готовить расследование помогли украинские хакеры.

"Думаю, американцы знают еще намного больше, чем мы себе представляем", – сказал бизнесмен.

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