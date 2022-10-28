Невзлин: Считаю, что американцы готовы к ликвидации Путина и его окружения в случае риска применения ядерного оружия

Невзлин сказал, что более 30 лет работает с американцами и склонен верить заявлениям высших должностных лиц США, что применение ядерного оружия будет иметь "ужасающие последствия".
"Если они говорят, что они отслеживают заряд, значит, они отслеживают, как хранятся и двигаются снаряды. Если они намекают на то, что ответ будет сокрушительный, то Путин должен это понимать не так, как объясняют... Нет, речь идет о том, что центры принятия решений будут уничтожены. Вместе с ним. Я это так воспринимаю. Считаю, что американцы готовы к его ликвидации и ликвидации его окружения в случае риска применения ядерного оружия", – сказал бизнесмен.
Он убежден, что западные спецслужбы круглосуточно наблюдают за Путиным, его окружением и армией и поэтому получат нужную информацию заранее.
В качестве примера Невзлин привел публикацию журналистского расследования с данными около 30 сотрудников Главного вычислительного центра вооруженных сил России, которые наводят ракеты на объекты в Украине. Он предполагает, что готовить расследование помогли украинские хакеры.
"Думаю, американцы знают еще намного больше, чем мы себе представляем", – сказал бизнесмен.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися силами и средствами". Но спустя месяц, 27 октября, Путин заявил, что в России никогда не говорили о применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран".
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России была переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Байден неоднократно повторял, что Россия совершит "невероятно серьезную ошибку", если применит тактическое ядерное оружие.
Неназванный высокопоставленный представитель НАТО сказал агентству Reuters, что применение Россией ядерного оружия почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины.