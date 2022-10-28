ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Считаю, что американцы готовы к ликвидации Путина и его окружения в случае риска применения ядерного оружия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзлин: Центры принятия решений будут уничтожены. Вместе с ним
Невзлин: Центры принятия решений будут уничтожены. Вместе с ним
Скриншот: А поговорить? / YouTube

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин считает, что президента РФ Владимира Путина могут убить, если западные спецслужбы получат реальные доказательства, что Россия готовится применить в Украине ядерное оружие. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Невзлин сказал, что более 30 лет работает с американцами и склонен верить заявлениям высших должностных лиц США, что применение ядерного оружия будет иметь "ужасающие последствия"

"Если они говорят, что они отслеживают заряд, значит, они отслеживают, как хранятся и двигаются снаряды. Если они намекают на то, что ответ будет сокрушительный, то Путин должен это понимать не так, как объясняют... Нет, речь идет о том, что центры принятия решений будут уничтожены. Вместе с ним. Я это так воспринимаю. Считаю, что американцы готовы к его ликвидации и ликвидации его окружения в случае риска применения ядерного оружия", – сказал бизнесмен.

Он убежден, что западные спецслужбы круглосуточно наблюдают за Путиным, его окружением и армией и поэтому получат нужную информацию заранее. 

В качестве примера Невзлин привел публикацию журналистского расследования с данными около 30 сотрудников Главного вычислительного центра вооруженных сил России, которые наводят ракеты на объекты в Украине. Он предполагает, что готовить расследование помогли украинские хакеры. 

"Думаю, американцы знают еще намного больше, чем мы себе представляем", – сказал бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися силами и средствами". Но спустя месяц, 27 октября, Путин заявил, что в России никогда не говорили о применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России была переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Байден неоднократно повторял, что Россия совершит "невероятно серьезную ошибку", если применит тактическое ядерное оружие.

Неназванный высокопоставленный представитель НАТО сказал агентству Reuters, что применение Россией ядерного оружия почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, ядерное оружие, разведка, война России против Украины, Леонид Невзлин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон". Tvorchi выпустили ироничный трек о телефонной зависимости. Аудио
  "Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон". Tvorchi выпустили ироничный трек о телефонной зависимости. Аудио
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом
"Зимовать в нем физически не сможем". Дизайнер Патока переехала во Львов и заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Зимовать в нем физически не сможем". Дизайнер Патока переехала во Львов и заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Очень возбуждающий мохер", "В таких и зима не страшна". Украинская ведущая показала, как выглядят трусы с начесом. Фото
"Очень возбуждающий мохер", "В таких и зима не страшна". Украинская ведущая показала, как выглядят трусы с начесом. Фото
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала перед камерой. В сети обсуждают
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала перед камерой. В сети обсуждают
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
"Вы дно, вы перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (421538)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (120683)
3
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (76168)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (72785)
5
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (71907)
6
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (66751)
7
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (58349)
8
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (42520)
 
 
 
 