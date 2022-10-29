Кулеба: У нас нет оснований говорить, что РФ прямо сейчас готовится нанести ядерный удар, но они очень нагнетают эту тему

"Проблема еще до войны – и мы об этом откровенно говорили нашим партнерам – заключалась в том, что они были очень абстрактными в коммуникации с Россией. Они говорили: "Россия, если ты, там, что-то сделаешь, мы что-то сделаем в ответ". Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы", – сказал министр.

По его словам, после "вброса" Россией дезинформации о "грязной бомбе" он и президент Владимир Зеленский провели много разговоров с партнерами.

"И важно, что звучал тезис, партнеры говорили: "Мы довели до РФ, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин". Очень важный элемент – что они наконец-то четко сформулировали свою позицию и последствия, которые наступят. [...] У нас нет оснований говорить о том, что Россия вот прямо сейчас готовится нанести ядерный удар, но безусловно, они очень нагнетают эту тему и развивают, раскручивают определенную логику событий", – сказал глава МИД.