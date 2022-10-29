Кулеба: У нас нет оснований говорить, что РФ прямо сейчас готовится нанести ядерный удар, но они очень нагнетают эту тему

"Проблема еще до войны – и мы об этом откровенно говорили нашим партнерам – заключалась в том, что они были очень абстрактными в коммуникации с Россией. Они говорили: "Россия, если ты, там, что-то сделаешь, мы что-то сделаем в ответ". Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы", – сказал министр.
По его словам, после "вброса" Россией дезинформации о "грязной бомбе" он и президент Владимир Зеленский провели много разговоров с партнерами.
"И важно, что звучал тезис, партнеры говорили: "Мы довели до РФ, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин". Очень важный элемент – что они наконец-то четко сформулировали свою позицию и последствия, которые наступят. [...] У нас нет оснований говорить о том, что Россия вот прямо сейчас готовится нанести ядерный удар, но безусловно, они очень нагнетают эту тему и развивают, раскручивают определенную логику событий", – сказал глава МИД.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися силами и средствами". Но спустя месяц, 27 октября, Путин заявил, что в России никогда не говорили о применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран".
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России была переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Байден неоднократно повторял, что Россия совершит "невероятно серьезную ошибку", если применит тактическое ядерное оружие.
Неназванный высокопоставленный представитель НАТО сказал агентству Reuters, что применение Россией ядерного оружия почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины.