Ядерные испытания РФ, авианосец и ядерное оружие США, Путин и "попа", Маск и Кремль. Стрим Гордона и Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о:

ядерных испытаниях России и информационной кампании РФ о "грязной бомбе";

израильском паспорте Ксении Собчак;

бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне и "плане Маршалла" для Украины;

том, как президент Израиля Ицхак Георг, находясь в США, доказал факт применения Россией иранских дронов в Украине;

экипаже американского авианосца, находящегося в европейских водах, который заявил о готовности вступить в бой с Россией;

сможет ли р унет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети;

работать автономно в случае его отключения от глобальной сети; покупке Twitter американским бизнесменом Илоном Маском;

веерных отключениях электроэнергии в Украине и призыве вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук не возвращаться на зиму в Украину для тех, кто может.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", пока канал не прекратил свое существование в июле 2022 года.