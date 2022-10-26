Шустер: Берлускони научил Путина, как властвовать и богатеть одновременно. И колоть ботокс, несомненно

"Я выступал в эфире итальянского радио Ventiquattro. Естественно, эта тема была. Почему я улыбаюсь? Потому что мне смешно. Я принес извинения избирателям Берлускони и сразу сказал, что буду говорить не очень корректно по отношению к их лидеру. Я говорю: "До того, как Берлускони купил для "Милана" [украинского футболиста Андрея] Шевченко, он даже не знал, что существует Украина. Поэтому я его в этих вопросах вообще не слушаю. Он ничего не понимает ни в политике, ни в геополитике. Он является учителем Путина. Учителем в древнегреческом смысле. Он его научил тому, как властвовать и богатеть одновременно". Ну, и колоть ботокс – несомненно. Кстати, у Берлускони специалисты лучше в этой сфере", – сказал Шустер.
По его словам, именно у Берлускони Путин перенял практику контроля над средствами массовой информации.
"Второе, чему его научил Берлускони, – что надо контролировать СМИ, особенно телевидение, если хочешь остаться надолго. В этом смысле Берлускони – маэстро. Но я не воспринимаю всерьез Берлускони. Я не уверен, что итальянцы в большинстве своем готовы пройти через трудности ради Украины и что им можно объяснить, что они это делают не ради Украины, а ради европейской цивилизации... Это непросто. Это работа. Я пытаюсь донести это: Украина с вами сегодня в одной цивилизации, мы хотим быть в Евросоюзе, мы хотим быть в НАТО... Так случилось, что на нашей территории идет война против западной цивилизации. Наши люди гибнут ради западной цивилизации. Завтра можете гибнуть вы. Завтра кровь может пролиться на вашей земле. Поэтому наше общее дело сейчас – остановить этих мракобесов", – подчеркнул Шустер.
Берлускони был премьер-министром Италии в 1994–1995-м, 2001–2006-м и 2008–2011 годах.
В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он – лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.
В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.
В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. "Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – сказал политик.
В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.
7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", а через две недели сказал, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".