Шустер: Берлускони научил Путина, как властвовать и богатеть одновременно. И колоть ботокс, несомненно

Шустер: Берлускони (на фото) ничего не понимает ни в политике, ни в геополитике Фото: ЕРА

"Я выступал в эфире итальянского радио Ventiquattro. Естественно, эта тема была. Почему я улыбаюсь? Потому что мне смешно. Я принес извинения избирателям Берлускони и сразу сказал, что буду говорить не очень корректно по отношению к их лидеру. Я говорю: "До того, как Берлускони купил для "Милана" [украинского футболиста Андрея] Шевченко, он даже не знал, что существует Украина. Поэтому я его в этих вопросах вообще не слушаю. Он ничего не понимает ни в политике, ни в геополитике. Он является учителем Путина. Учителем в древнегреческом смысле. Он его научил тому, как властвовать и богатеть одновременно". Ну, и колоть ботокс – несомненно. Кстати, у Берлускони специалисты лучше в этой сфере", – сказал Шустер.

По его словам, именно у Берлускони Путин перенял практику контроля над средствами массовой информации.

"Второе, чему его научил Берлускони, – что надо контролировать СМИ, особенно телевидение, если хочешь остаться надолго. В этом смысле Берлускони – маэстро. Но я не воспринимаю всерьез Берлускони. Я не уверен, что итальянцы в большинстве своем готовы пройти через трудности ради Украины и что им можно объяснить, что они это делают не ради Украины, а ради европейской цивилизации... Это непросто. Это работа. Я пытаюсь донести это: Украина с вами сегодня в одной цивилизации, мы хотим быть в Евросоюзе, мы хотим быть в НАТО... Так случилось, что на нашей территории идет война против западной цивилизации. Наши люди гибнут ради западной цивилизации. Завтра можете гибнуть вы. Завтра кровь может пролиться на вашей земле. Поэтому наше общее дело сейчас – остановить этих мракобесов", – подчеркнул Шустер.

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