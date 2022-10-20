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Еврокомиссия считает несовместимым с санкциями то, что Путин и Берлускони обменялись водкой и вином

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Берлускони заявлял, что у него "братские отношения с Путиным"
Берлускони заявлял, что у него "братские отношения с Путиным"
Фото: EPA

Государства – члены Европейского союза могут свободно вести двусторонние контакты, но должны соблюдать позицию ЕС. Так представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали прокомментировала то, как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обменивался с президентом РФ Владимиром Путиным алкоголем, сообщило итальянское издание Europa Today.

Итальянское информационное агентство LaPresse опубликовало 18 октября запись выступления Берлускони перед депутатами его партии Forza Italia, избранными в парламент, где он рассказывал, как на его день рождения Путин прислал 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Берлускони ответил ему "несколькими бутылками Lambrusco и также письмом". Кроме того, Путин назвал Берлускони одним из своих "лучших пяти друзей", отметил бывшей премьер Италии.

Массрали назвала такие действия Берлускони "очень несовместимыми с санкциями". Представитель Еврокомиссии добавила: импорт спиртных напитков из России в ЕС фактически запрещен, а в пятый пакет санкций ЕС против России, введенный в апреле, входит и запрет на импорт водки. В же время она отметила, что неясно, распространяются ли санкции на подарки, и пообещала уточнить эту информацию. Если окажется, что таким образом Берлускони нарушил санкции, у него "возникнут юридические последствия", отметило итальянское СМИ.

Контекст:

Берлускони был премьер-министром Италии в 19941995-м, 20012006-м и 20082011 годах.

В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он  лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. "Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – сказал политик.

В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", а через две недели сказал, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".

Теги: Владимир Путин, Италия, Еврокомиссия, Сильвио Берлускони
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