Еврокомиссия считает несовместимым с санкциями то, что Путин и Берлускони обменялись водкой и вином

Итальянское информационное агентство LaPresse опубликовало 18 октября запись выступления Берлускони перед депутатами его партии Forza Italia, избранными в парламент, где он рассказывал, как на его день рождения Путин прислал 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Берлускони ответил ему "несколькими бутылками Lambrusco и также письмом". Кроме того, Путин назвал Берлускони одним из своих "лучших пяти друзей", отметил бывшей премьер Италии.

Массрали назвала такие действия Берлускони "очень несовместимыми с санкциями". Представитель Еврокомиссии добавила: импорт спиртных напитков из России в ЕС фактически запрещен, а в пятый пакет санкций ЕС против России, введенный в апреле, входит и запрет на импорт водки. В же время она отметила, что неясно, распространяются ли санкции на подарки, и пообещала уточнить эту информацию. Если окажется, что таким образом Берлускони нарушил санкции, у него "возникнут юридические последствия", отметило итальянское СМИ.