США снимут с вооружения свою самую мощную ядерную бомбу

B83-1 будет снята с вооружения в связи с ростом затрат на техническое обслуживание Фото: depositphotos.com

B83-1 – это термоядерная бомба переменной мощности, разработанная США в конце 1970-х годов и поступившая на вооружение в 1983 году. Ее вес – 1100 кг, а максимальная мощность – 1,2 мегатонны. Бомба примерно в 80 раз мощнее той, которую Штаты сбросили на Хиросиму в августе 1945 года, отмечает Defense News.

В документе объясняется, что B83-1 будет снята с вооружения в связи с растущими ограничениями ее возможностей и ростом затрат на техническое обслуживание.

Кроме того, согласно стратегии, было принято решение отказаться от программы создания крылатых ракет с ядерным вооружением морского базирования.

Газета The Washingtom Post пишет, что речь идет о крылатой ракете подводного базирования SLCM-N. Ее создание одобрили при президентстве Дональда Трампа. Эта ракета считается тактическим ядерным оружием.

Также Штаты планируют принять стратегию новых стандартов ядерной энергетики, устранить понятие "защита от неопределенного будущего" как официальную роль ядерного оружия, усилить контроль над ядерным оружием в мире.

Помимо этого в стратегии идет речь о планах утвердить полномасштабное обновление ядерной триады.