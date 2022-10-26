“Это просто приблизит финал Путина“. В украинской разведке сомневаются, что РФ применит ядерное оружие

Он отметил, что ядерный удар – "последний козырь президента РФ Владимира Путина".

"Если Путин использует ядерное оружие, что дальше? Украина прекратить борьбу? Нет. Мир будет как-то лучше относиться к режиму Путина и других рашистов? Нет. Это просто приблизит его финал", – сказал Юсов.

Ядерное оружие – это оружие сдерживания, подчеркнул Юсов, добавив, что Путин будет "им бряцать максимально громко", чтобы его "услышали" и обратили внимание. По его мнению, таким шантажом Путин хочет "заставить Украину пойти на переговоры", поэтому он не исключает провокаций со стороны Кремля.

"Потенциально есть риск любых угроз, так как мы имеем дело с неадекватной страной, которая пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации", – отметил представитель ГУР.

Также Юсов считает, что взорвать Каховскую гидроэлектростанцию оккупанты пока не смогут, так как она не заминирована настолько, чтобы можно было “сделать полный подрыв“.