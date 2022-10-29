Невзлин: Количество здравомыслящих республиканцев значительно больше, чем трампистов. После выборов в США не будет ухудшения ситуации с помощью Украине

По словам Невзлина, ему в этом плане больше всего близка позиция американского историка Тимоти Снайдера, который считает, что вероятность сокращения помощи может быть "на некоторое время", пока "не определятся с процедурами" и не убедятся, что "все происходит в соответствии с законом и оружие поступает в Украину и используется непосредственно в этой войне", а не передается "третьим странам".
Бизнесмен подчеркнул, что намеки о поступлении оружия в третьи страны исходят от трампистов, сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию.
"Поскольку это все-таки не президентские выборы, то количество здравомыслящих республиканцев, которые придут, значительно больше, чем трампистов, будет в относительном смысле и останется много демократов, поэтому в перспективе даже тактического не будет ухудшения. Возможно, будет даже лучше, потому что республиканцы абсолютно за Украину – нормальные американцы, у которых нет политической цели стать президентом против [президента Джо] Байдена, как у Трампа", – объяснил Невзлин.
Он считает, что "через еще два года" (именно тогда состоятся очередные выборы главы Белого дома) они будут поддерживать Украину, следуя опросам населения США.
Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будут переизбраны весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также определятся губернаторы в большинстве штатов. Сейчас большинство в Палате представителей имеет Демократическая партия, в Сенате – Республиканская.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Штаты активно поддерживают Украину, регулярно поставляя вооружение и финансовую помощь.
В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.