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Невзлин: Количество здравомыслящих республиканцев значительно больше, чем трампистов. После выборов в США не будет ухудшения ситуации с помощью Украине

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В ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс США
В ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс США
Фото: ЕРА

В случае если выборы в Конгресс США приведут к перевесу представителей Республиканской партии, помощь Украине меньше не станет. Такое мнение российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Невзлина, ему в этом плане больше всего близка позиция американского историка Тимоти Снайдера, который считает, что вероятность сокращения помощи может быть "на некоторое время", пока "не определятся с процедурами" и не убедятся, что "все происходит в соответствии с законом и оружие поступает в Украину и используется непосредственно в этой войне", а не передается "третьим странам".

Бизнесмен подчеркнул, что намеки о поступлении оружия в третьи страны исходят от трампистов, сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию.

"Поскольку это все-таки не президентские выборы, то количество здравомыслящих республиканцев, которые придут, значительно больше, чем трампистов, будет в относительном смысле и останется много демократов, поэтому в перспективе даже тактического не будет ухудшения. Возможно, будет даже лучше, потому что республиканцы абсолютно за Украину – нормальные американцы, у которых нет политической цели стать президентом против [президента Джо] Байдена, как у Трампа", – объяснил Невзлин.

Он считает, что "через еще два года" (именно тогда состоятся очередные выборы главы Белого дома) они будут поддерживать Украину, следуя опросам населения США.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будут переизбраны весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также определятся губернаторы в большинстве штатов. Сейчас большинство в Палате представителей имеет Демократическая партия, в Сенате – Республиканская.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Штаты активно поддерживают Украину, регулярно поставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, оружие, выборы, Конгресс США, военная помощь, Республиканская партия, Леонид Невзлин, Тимоти Снайдер, Демократическая партия, бизнесмен
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