Невзлин: Количество здравомыслящих республиканцев значительно больше, чем трампистов. После выборов в США не будет ухудшения ситуации с помощью Украине

По словам Невзлина, ему в этом плане больше всего близка позиция американского историка Тимоти Снайдера, который считает, что вероятность сокращения помощи может быть "на некоторое время", пока "не определятся с процедурами" и не убедятся, что "все происходит в соответствии с законом и оружие поступает в Украину и используется непосредственно в этой войне", а не передается "третьим странам".

Бизнесмен подчеркнул, что намеки о поступлении оружия в третьи страны исходят от трампистов, сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию.

"Поскольку это все-таки не президентские выборы, то количество здравомыслящих республиканцев, которые придут, значительно больше, чем трампистов, будет в относительном смысле и останется много демократов, поэтому в перспективе даже тактического не будет ухудшения. Возможно, будет даже лучше, потому что республиканцы абсолютно за Украину – нормальные американцы, у которых нет политической цели стать президентом против [президента Джо] Байдена, как у Трампа", – объяснил Невзлин.

Он считает, что "через еще два года" (именно тогда состоятся очередные выборы главы Белого дома) они будут поддерживать Украину, следуя опросам населения США.

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