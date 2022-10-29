Невзлин: Опросы показывают, что подавляющее большинство израильтян, наконец, за Украину и против российской агрессии

Гордон спросил, что ощущают сегодня люди в Израиле по отношению к Украине и к России.
"Опросы показывают, что подавляющее большинство людей в Израиле, наконец, находится на позиции "за Украину и против российской агрессии". Еще недавно – я бы сказал, даже неделю назад, пожалуй, – это было почти так, но не было фактором выборов. У нас 1 ноября будут выборы. И вдруг опросы показали, что это стало влиять на предпочтения политиков", – сказал Невзлин.
По его словам, с прошлой недели все политики в Израиле начали заявлять о своей поддержке Украины, включая главу партии "Ликуд", бывшего премьера Биньямина Нетаньяху, "который выступил и внутри (сначала очень осторожно, как обычно, и неопределенно, потом более и более проукраински) и даже... заявил о безоговорочной поддержке правоты Украины".
"Это ничего не значит на потом – мы с вами знаем политиков – но сейчас это фактор", – подчеркнул Невзлин.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".