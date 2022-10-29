Невзлин: Опросы показывают, что подавляющее большинство израильтян, наконец, за Украину и против российской агрессии

Гордон спросил, что ощущают сегодня люди в Израиле по отношению к Украине и к России.

"Опросы показывают, что подавляющее большинство людей в Израиле, наконец, находится на позиции "за Украину и против российской агрессии". Еще недавно – я бы сказал, даже неделю назад, пожалуй, – это было почти так, но не было фактором выборов. У нас 1 ноября будут выборы. И вдруг опросы показали, что это стало влиять на предпочтения политиков", – сказал Невзлин.

По его словам, с прошлой недели все политики в Израиле начали заявлять о своей поддержке Украины, включая главу партии "Ликуд", бывшего премьера Биньямина Нетаньяху, "который выступил и внутри (сначала очень осторожно, как обычно, и неопределенно, потом более и более проукраински) и даже... заявил о безоговорочной поддержке правоты Украины".

"Это ничего не значит на потом – мы с вами знаем политиков – но сейчас это фактор", – подчеркнул Невзлин.

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