Кулеба: Нет более естественного выбора для Израиля, чем встать полностью и безоговорочно на сторону Украины

Кулеба: Есть политическая поддержка Украины, и тут Израиль однозначно на нашей стороне Фото: EPA

"Дискуссия непростая, дискуссия жесткая. В конце концов мы их убедим. Сама логика процесса не оставит Израилю другой опции. Сейчас позиция Израиля должна быть разделена на две части: есть политическая поддержка Украины, и тут Израиль однозначно на нашей стороне, нет никакой нейтральности с их стороны. Мы благодарны им за это. Есть поддержка по линии предоставления разведывательных данных, в этом плане тоже все нормально. И есть эта нейтральная, абсолютно непонятная позиция по поводу передачи Украине технологий – будем говорить простым языком – ПВО, дронов, которые укрепят нашу обороноспособность", – сказал министр.

По словам Кулебы, израильские политики "достаточно неубедительно" аргументируют отказы от предоставления Украине оружия.

"Они выдумывают очень сложные конструкции... Но каждый наш разговор с ними на разных уровнях – президент, я, министр обороны, глава Офиса президента – постепенно, шаг за шагом Израиль движется в правильном направлении. Нет более естественного выбора для Израиля, чем встать полностью и безоговорочно на сторону Украины в этом конфликте. Слишком многое стоит на кону, в том числе репутация самого Израиля", – заявил глава МИД.