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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Нет более естественного выбора для Израиля, чем встать полностью и безоговорочно на сторону Украины

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Кулеба: Есть политическая поддержка Украины, и тут Израиль однозначно на нашей стороне
Кулеба: Есть политическая поддержка Украины, и тут Израиль однозначно на нашей стороне
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украине удастся убедить Израиль предоставить военную помощь. Об этом он заявил в интервью "1+1", которое вышло 29 октября.

"Дискуссия непростая, дискуссия жесткая. В конце концов мы их убедим. Сама логика процесса не оставит Израилю другой опции. Сейчас позиция Израиля должна быть разделена на две части: есть политическая поддержка Украины, и тут Израиль однозначно на нашей стороне, нет никакой нейтральности с их стороны. Мы благодарны им за это. Есть поддержка по линии предоставления разведывательных данных, в этом плане тоже все нормально. И есть эта нейтральная, абсолютно непонятная позиция по поводу передачи Украине технологий – будем говорить простым языком – ПВО, дронов, которые укрепят нашу обороноспособность", – сказал министр.

По словам Кулебы, израильские политики "достаточно неубедительно" аргументируют отказы от предоставления Украине оружия.

"Они выдумывают очень сложные конструкции... Но каждый наш разговор с ними на разных уровнях – президент, я, министр обороны, глава Офиса президента – постепенно, шаг за шагом Израиль движется в правильном направлении. Нет более естественного выбора для Израиля, чем встать полностью и безоговорочно на сторону Украины в этом конфликте. Слишком многое стоит на кону, в том числе репутация самого Израиля", – заявил глава МИД.

Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран не только поставляет России дроны, но и передает баллистические ракеты, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в этой войне.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Израиль, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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