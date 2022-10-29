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Невзлин: После того, как Си закрепился в Китае, Путин с угрозами применения ядерного оружия, с войной ему не нужен. Он ему помеха

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Путин (слева) помеха для Си Цзиньпина (справа), считает Невзлин
Путин (слева) – помеха для Си Цзиньпина (справа), считает Невзлин
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин – помеха для главы КНР Си Цзиньпина. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

"После того, как Си закрепился в Китае, я сейчас говорю не о стратегических последствиях, а о текущих, ему этот Путин не нужен. С угрозами [применения] ядерного оружия, этой войной и так далее. Ему нужно развивать экономику и доказать, что даже при нем – диктаторе – можно жить хорошо и вкусно. Для этого ему нужно с Европой и Америкой налаживать отношения... Теперь у него нет уже угрозы, он, грубо говоря, "пожизненный" китаец. Поэтому Путин ему помеха", – сказал Невзлин.

По его мнению, через некоторое время ультиматум Путину "вполне возможно будет поставлен с двух сторон" – после переговоров американцев с китайцами и после "определенного передела мирового".  

"Я не верю в многополярный мир… Это изобрел Путин и его окружение для того, чтобы проявить какую-то специальную роль России. Но они прекрасно понимают, что там есть Китай с сателлитами, там есть Америка и Европа с сателлитами или с дружескими странами, которых очень много… Там нету места Путину. Только сырьевой придаток и, наверное, какая-то рабочая сила и место для размещения производственных мощностей", – отметил Невзлин.

22 октября на съезде Компартии Китая 69-летнего Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем партии на третий срок подряд.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, Габон, Китай и Бразилия воздержались при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

По мнению посла США в Украине в 2003-06 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – отметил Хербст 19 октября.

22 октября на заседании Совбеза ООН представитель Китая призвал Украину и РФ к переговорам.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Китай, ядерное оружие, экономика, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, ультиматум, Леонид Невзлин, президент, интервью
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