Невзлин: После того, как Си закрепился в Китае, Путин с угрозами применения ядерного оружия, с войной ему не нужен. Он ему помеха

"После того, как Си закрепился в Китае, я сейчас говорю не о стратегических последствиях, а о текущих, ему этот Путин не нужен. С угрозами [применения] ядерного оружия, этой войной и так далее. Ему нужно развивать экономику и доказать, что даже при нем – диктаторе – можно жить хорошо и вкусно. Для этого ему нужно с Европой и Америкой налаживать отношения... Теперь у него нет уже угрозы, он, грубо говоря, "пожизненный" китаец. Поэтому Путин ему помеха", – сказал Невзлин.

По его мнению, через некоторое время ультиматум Путину "вполне возможно будет поставлен с двух сторон" – после переговоров американцев с китайцами и после "определенного передела мирового".

"Я не верю в многополярный мир… Это изобрел Путин и его окружение для того, чтобы проявить какую-то специальную роль России. Но они прекрасно понимают, что там есть Китай с сателлитами, там есть Америка и Европа с сателлитами или с дружескими странами, которых очень много… Там нету места Путину. Только сырьевой придаток и, наверное, какая-то рабочая сила и место для размещения производственных мощностей", – отметил Невзлин.

22 октября на съезде Компартии Китая 69-летнего Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем партии на третий срок подряд.

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