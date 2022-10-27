Китай внезапно заявил о готовности "договориться" с США на условиях взаимной выгоды

По его данным, перед возможной встречей с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в ноябре в Индонезии глава КНР Си Цзиньпин заявил, что "готов работать с США, чтобы найти пути взаимопонимания в пользу обеих стран".

На заседании Национального комитета по американо-китайским отношениям он заявил, что, как крупные державы, Китай и Соединенные Штаты должны укреплять связи и сотрудничество. Это поможет обеспечить стабильность и определенность в мире, говорится в сообщении.

Reuters обращает внимание, что Си недавно был переизбран на третий срок в качестве лидера правящей Коммунистической партии Китая. Он осудил поддержку Тайваня со стороны Америки и заявил, что Китай никогда не откажется от права применять против него силу.

Несмотря на это, администрация США после избрания Си также подчеркнула важность сохранения открытых линий связи с Китаем. Накануне Байден также заявил, что Белый дом не стремится к конфликту с Пекином.