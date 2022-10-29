Невзлин: У меня оптимистический взгляд на возможность предоставления Израилем Украине оборонительного оружия

Гордон спросил, может ли Израиль реально помочь Украине вооружением.
"Абстрактный ответ на этот вопрос – да, конечно, Израиль может помочь Украине, потому что у Израиля есть достаточно типов вооружений, которые сейчас Украине нужны. Конкретный ответ на этот вопрос будет такой: без сомнения, ситуация с сотрудничеством русских с Ираном очень продвинула наше взаимопонимание израильско-украинское на государственном уровне. И намечается серьезное взаимодействие, это все-таки наличие серьезного общего врага. И в этом смысле я даже где-то рад, извините, что я это скажу, что Иран и Россия оказались по одну сторону от Израиля – врагами. Это уже непростительно для израильтян – быть партнером Ирана", – сказал Невзлин.
По его информации, Израиль начал "мешать иранцам поставлять дроны по возможности", в частности, разбомбил предприятие в Сирии – он уточнил, что там было не само производство, а сборка перед поставкой, производятся дроны "где-то глубже в Иране, Ираке и Узбекистане".
Невзлин также подчеркнул, что израильские политики в последнее время стали выражать значительно больше поддержки Украине. На вопрос, выльются ли эти заявления о сочувствии Украине в конкретные поставки вооружения, он отметил, что "вооружения бывают разных типов".
"Бывают вооружения, которые служат обороне, и вооружения, которые служат нападению. Про нападение у меня взгляд пока пессимистический, про оборону – оптимистический", – сказал Невзлин.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приложили в последнее время очень много усилий, чтобы повлиять на израильскую позицию, – как публичных, так и непубличных. Также бизнесмен отметил, что на последней неделе вышло несколько интервью украинских чиновников в израильских СМИ и произошел длительный разговор между министрами обороны двух стран Алексеем Резниковым и Бени Ганцем, "который отличался от других разговоров".
"Естественно, я инсайдом делиться не могу, тем более что на выходе из почти трехчасового разговора было сказано, что Израиль не собирается поставлять вооружение Украине, но они оба были в таком хорошем настроении, что я думаю, что это значит что-то чуть больше, чем "не будет поставлять", – отметил Невзлин.
По его мнению, Украина получит от Израиля лицензию на антидроновое оборудование напрямую или через другие страны.
И я могу еще один секрет открыть – я не знаю, что мне за это будет, но тем не менее скажу, чтобы хоть чуть-чуть защитить свою страну: есть вооружения, которые поставляются из других стран и даже из Америки. Есть израильские разработки. И если говорить серьезно-серьезно, то в принципе эти страны должны были бы получать согласие Израиля, лицензирование на поставку этих вооружений. Но поскольку Пентагон этим не озабочивается и это не происходит, то я прошу это считать небольшим нашим вкладом в поставку вооружений из Америки тоже", – добавил Невзлин.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
После того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Однако издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля стали "более теплыми", страны начали сотрудничество в вопросе противодействия иранским дронам.