Невзлин: У меня оптимистический взгляд на возможность предоставления Израилем Украине оборонительного оружия

Гордон спросил, может ли Израиль реально помочь Украине вооружением.

"Абстрактный ответ на этот вопрос – да, конечно, Израиль может помочь Украине, потому что у Израиля есть достаточно типов вооружений, которые сейчас Украине нужны. Конкретный ответ на этот вопрос будет такой: без сомнения, ситуация с сотрудничеством русских с Ираном очень продвинула наше взаимопонимание израильско-украинское на государственном уровне. И намечается серьезное взаимодействие, это все-таки наличие серьезного общего врага. И в этом смысле я даже где-то рад, извините, что я это скажу, что Иран и Россия оказались по одну сторону от Израиля – врагами. Это уже непростительно для израильтян – быть партнером Ирана", – сказал Невзлин.

По его информации, Израиль начал "мешать иранцам поставлять дроны по возможности", в частности, разбомбил предприятие в Сирии – он уточнил, что там было не само производство, а сборка перед поставкой, производятся дроны "где-то глубже в Иране, Ираке и Узбекистане".

Невзлин также подчеркнул, что израильские политики в последнее время стали выражать значительно больше поддержки Украине. На вопрос, выльются ли эти заявления о сочувствии Украине в конкретные поставки вооружения, он отметил, что "вооружения бывают разных типов".

"Бывают вооружения, которые служат обороне, и вооружения, которые служат нападению. Про нападение у меня взгляд пока пессимистический, про оборону – оптимистический", – сказал Невзлин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приложили в последнее время очень много усилий, чтобы повлиять на израильскую позицию, – как публичных, так и непубличных. Также бизнесмен отметил, что на последней неделе вышло несколько интервью украинских чиновников в израильских СМИ и произошел длительный разговор между министрами обороны двух стран Алексеем Резниковым и Бени Ганцем, "который отличался от других разговоров".

"Естественно, я инсайдом делиться не могу, тем более что на выходе из почти трехчасового разговора было сказано, что Израиль не собирается поставлять вооружение Украине, но они оба были в таком хорошем настроении, что я думаю, что это значит что-то чуть больше, чем "не будет поставлять", – отметил Невзлин.

По его мнению, Украина получит от Израиля лицензию на антидроновое оборудование напрямую или через другие страны.

И я могу еще один секрет открыть – я не знаю, что мне за это будет, но тем не менее скажу, чтобы хоть чуть-чуть защитить свою страну: есть вооружения, которые поставляются из других стран и даже из Америки. Есть израильские разработки. И если говорить серьезно-серьезно, то в принципе эти страны должны были бы получать согласие Израиля, лицензирование на поставку этих вооружений. Но поскольку Пентагон этим не озабочивается и это не происходит, то я прошу это считать небольшим нашим вкладом в поставку вооружений из Америки тоже", – добавил Невзлин.

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