Невзлин о возможных преемниках Путина: Мишустин, Собянин, Кудрин, Набиуллина. Раньше назвал бы Кириенко, но он либо с ума сошел, либо к увольнению готовится

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства Фото: EPA

Кто именно может заменить Путина на должности главы Кремля, зависит от того, как президент РФ уйдет, считает Невзлин.

"Если он ушел на условиях мира и капитуляции… то это кто угодно может стать временным руководителем, включая [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, потому что это самый законный способ. Мишустин является его преемником по закону, – отметил бизнесмен. – Если же Путин будет уходить плохо, то среди временных фигур, которые могли бы его заменить, до того, как будут найдены все соглашения с Украиной и Западом, – я думаю, что это мог бы быть [мэр Москвы Сергей] Собянин, несмотря на много его минусов… Мы даже не говорим сейчас о снятии западных санкций – это не произойдет с такого рода людьми, как Мишустин и Собянин. Но переходной период – это может быть Мишустин, Собянин".

Раньше, продолжил Невзлин, мог быть [первый замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко.

"Но, с моей точки зрения, парень или с ума сошел, или к увольнению готовится. Я про "народную войну", естественно… Кириенко не то что разочаровал – он убил. Такой метаморфозы почти с Бориса Немцова (убитый в 2015 году российский оппозиционер. – "ГОРДОН") к Адольфу Гитлеру (лидер нацистской Германии. – "ГОРДОН") я еще не видел в своей жизни", – подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, преемником Путина могли бы быть председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин или глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, допустил Невзлин.

В то же время, по его мнению, самые большие интеллектуальные и профессиональные силы находятся снаружи России – там "выбор большой".

"Я автоматически назову первым [бизнесмена и оппозиционера Михаила] Ходорковского… Я назову [экономиста Сергея] Гуриева, [экономиста Сергея] Алексашенко, без сомнения… [шахматиста и политика Гарри] Каспарова… Экономисты еще есть, там Константин Сонин, например… [Оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ] Михаил Касьянов, он, правда, видимо, уставший какой-то, но как минимум хороший, опытный советник... То есть из людей там можно набрать правительство, временное, естественно. Из людей внутри – тяжелее, а из сочетания – вполне можно, но только временное", – резюмировал Невзлин.

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