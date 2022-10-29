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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин о возможных преемниках Путина: Мишустин, Собянин, Кудрин, Набиуллина. Раньше назвал бы Кириенко, но он либо с ума сошел, либо к увольнению готовится

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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах, когда был главой правительства
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства
Фото: EPA

Среди возможных преемников президента России Владимира Путина есть кандидаты как внутри России, так и те, кто находится за пределами РФ. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

Кто именно может заменить Путина на должности главы Кремля, зависит от того, как президент РФ уйдет, считает Невзлин.

"Если он ушел на условиях мира и капитуляции… то это кто угодно может стать временным руководителем, включая [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, потому что это самый законный способ. Мишустин является его преемником по закону, – отметил бизнесмен. – Если же Путин будет уходить плохо, то среди временных фигур, которые могли бы его заменить, до того, как будут найдены все соглашения с Украиной и Западом, – я думаю, что это мог бы быть [мэр Москвы Сергей] Собянин, несмотря на много его минусов… Мы даже не говорим сейчас о снятии западных санкций – это не произойдет с такого рода людьми, как Мишустин и Собянин. Но переходной период – это может быть Мишустин, Собянин".

Раньше, продолжил Невзлин, мог быть [первый замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко.

"Но, с моей точки зрения, парень или с ума сошел, или к увольнению готовится. Я про "народную войну", естественно… Кириенко не то что разочаровал – он убил. Такой метаморфозы почти с Бориса Немцова (убитый в 2015 году российский оппозиционер. – "ГОРДОН") к Адольфу Гитлеру (лидер нацистской Германии. – "ГОРДОН") я еще не видел в своей жизни", – подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, преемником Путина могли бы быть председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин или глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, допустил Невзлин.

В то же время, по его мнению, самые большие интеллектуальные и профессиональные силы находятся снаружи России – там "выбор большой".

"Я автоматически назову первым [бизнесмена и оппозиционера Михаила] Ходорковского… Я назову [экономиста Сергея] Гуриева, [экономиста Сергея] Алексашенко, без сомнения… [шахматиста и политика Гарри] Каспарова… Экономисты еще есть, там Константин Сонин, например… [Оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ] Михаил Касьянов, он, правда, видимо, уставший какой-то, но как минимум хороший, опытный советник... То есть из людей там можно набрать правительство, временное, естественно. Из людей внутри – тяжелее, а из сочетания – вполне можно, но только временное", – резюмировал Невзлин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики называют секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, его сына – министра сельского хозяйства Дмитрия ПатрушеваКириенкоМишустина

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или по крайней мере преемником не станет никто из его команды.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, Кремль, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Сергей Кириенко, Алексей Кудрин, Сергей Собянин, Леонид Невзлин, президент, интервью, Сергей Алексашенко, Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин, Сергей Гуриев, преемник
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