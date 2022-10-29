Невзлин о возможных преемниках Путина: Мишустин, Собянин, Кудрин, Набиуллина. Раньше назвал бы Кириенко, но он либо с ума сошел, либо к увольнению готовится

Кто именно может заменить Путина на должности главы Кремля, зависит от того, как президент РФ уйдет, считает Невзлин.
"Если он ушел на условиях мира и капитуляции… то это кто угодно может стать временным руководителем, включая [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, потому что это самый законный способ. Мишустин является его преемником по закону, – отметил бизнесмен. – Если же Путин будет уходить плохо, то среди временных фигур, которые могли бы его заменить, до того, как будут найдены все соглашения с Украиной и Западом, – я думаю, что это мог бы быть [мэр Москвы Сергей] Собянин, несмотря на много его минусов… Мы даже не говорим сейчас о снятии западных санкций – это не произойдет с такого рода людьми, как Мишустин и Собянин. Но переходной период – это может быть Мишустин, Собянин".
Раньше, продолжил Невзлин, мог быть [первый замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко.
"Но, с моей точки зрения, парень или с ума сошел, или к увольнению готовится. Я про "народную войну", естественно… Кириенко не то что разочаровал – он убил. Такой метаморфозы почти с Бориса Немцова (убитый в 2015 году российский оппозиционер. – "ГОРДОН") к Адольфу Гитлеру (лидер нацистской Германии. – "ГОРДОН") я еще не видел в своей жизни", – подчеркнул бизнесмен.
Кроме того, преемником Путина могли бы быть председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин или глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, допустил Невзлин.
В то же время, по его мнению, самые большие интеллектуальные и профессиональные силы находятся снаружи России – там "выбор большой".
"Я автоматически назову первым [бизнесмена и оппозиционера Михаила] Ходорковского… Я назову [экономиста Сергея] Гуриева, [экономиста Сергея] Алексашенко, без сомнения… [шахматиста и политика Гарри] Каспарова… Экономисты еще есть, там Константин Сонин, например… [Оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ] Михаил Касьянов, он, правда, видимо, уставший какой-то, но как минимум хороший, опытный советник... То есть из людей там можно набрать правительство, временное, естественно. Из людей внутри – тяжелее, а из сочетания – вполне можно, но только временное", – резюмировал Невзлин.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Среди возможных преемников Путина аналитики называют секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, его сына – министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Кириенко, Мишустина.
Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или по крайней мере преемником не станет никто из его команды.