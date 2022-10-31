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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер рассказал, при каких условиях войска НАТО могут оказаться в Украине

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Шустер считает, что участие войск НАТО в войну против РФ возможно
Шустер считает, что участие войск НАТО в войну против РФ возможно
Фото: Шустер online / Facebook

Войска НАТО могут вступить в войну против РФ на территории Украины в случае, если Украина окажется на грани жизни и смерти, считает телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман спросила у ведущего, при каких условиях, по его мнению, войска НАТО могут оказаться на территории Украины и помогать выгонять оккупантов.

"Ну, смотрите. Значит, Мариуполь они уже сровняли с землей. Харьков – они уже на грани. Херсон – я думаю, что Херсон разрушен, разворован, разграблен дотла и до конца. По Николаеву они бьют беспощадно... То есть еще пару ударов вот таких по гражданской инфраструктуре, когда люди окажутся в условиях, где жить практически невозможно: пусть это будет Западная Украина, пусть это будет Центральная Украина – я думаю, в этот момент, когда это уже все: для Украины это жизнь или смерть – думаю, в этот момент", – сказал Шустер.

Он отметил, что недавно на границе Украины и Румынии прошли военные учения, в которых участвовала бригада 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, а также румынские, итальянские, польские военные. Репортаж с учений вел телеканал CBS. 

"И в конце этого репортажа – по меньшей мере в распечатке материала – есть слова корреспондента, который говорит, что эти войска могут вступить в бой или... Вот это слово "или" – оно очень важное. Или при обострении ситуации в Украине, или если хоть один российский солдат вступит на землю страны НАТО. То есть там не было такого, что "мы исключаем вообще присутствие этих войск на территории Украины". Этого не было. И я думаю, что это важно. Это может быть деталь, про которую многие могут сказать, что она ничего, в конце концов, не значит, натовские солдаты не пойдут в бой на земле Украины, но я вот, послушав этих командиров и внимательно просмотрев этот репортаж, думаю, что есть предел терпению", – подчеркнул Шустер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения России в Украину 24 февраля НАТО объявил о развертывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.

29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия "представляет значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса".

Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе поставляют тяжелое вооружение и боеприпасы.

30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Савик Шустер, НАТО, военные, помощь, война России против Украины
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