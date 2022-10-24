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ВОЙНА В УКРАИНЕ

101-я воздушно-десантная дивизия армии США отрабатывает боевые действия в нескольких километрах от границы с Украиной

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Командиры дивизии заявили журналистам, что готовы пересечь границу с Украиной
Командиры дивизии заявили журналистам, что готовы пересечь границу с Украиной
Фото: ЕРА

Вторая бригада 101-й дивизии армии США со штатной численностью 4,7 тыс. человек находится в боевой готовности на границе Румынии с Украиной. Об этом сообщает СBS News.

Командир бригадной боевой группы полковник Эдвин Маттейдесс заявил находившимся на месте журналистам, что он и его подразделение на сегодня являются ближайшими американскими силами к боевым действиям в Украине.

По его словам, они внимательно наблюдают за российскими войсками, "создавая цели для упражнений", и проводят учения, которые в точности повторяют то, что происходит во время войны.

Журналисты CBS News отмечают, что командиры 101-й воздушно-десантной дивизии США неоднократно говорили им, что "готовы к бою хоть сегодня вечером" и в случае эскалации боевых действий или нападения России на НАТО "готовы пересечь границу с Украиной".

Контекст:

Этой весной и в начале лета в Европе проходила серия масштабных учений НАТО. В Альянсе каждый раз подчеркивали, что те или иные учения проводятся регулярно или были запланированы задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги: США, НАТО, Румыния, война России против Украины, армия США
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