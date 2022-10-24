101-я воздушно-десантная дивизия армии США отрабатывает боевые действия в нескольких километрах от границы с Украиной

Командир бригадной боевой группы полковник Эдвин Маттейдесс заявил находившимся на месте журналистам, что он и его подразделение на сегодня являются ближайшими американскими силами к боевым действиям в Украине.

По его словам, они внимательно наблюдают за российскими войсками, "создавая цели для упражнений", и проводят учения, которые в точности повторяют то, что происходит во время войны.

Журналисты CBS News отмечают, что командиры 101-й воздушно-десантной дивизии США неоднократно говорили им, что "готовы к бою хоть сегодня вечером" и в случае эскалации боевых действий или нападения России на НАТО "готовы пересечь границу с Украиной".