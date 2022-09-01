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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Америка должна предоставить Украине все необходимое для победы над Россией оружие – отставной офицер армии США

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Хоук считает, что США должны передать Украине самолеты, ударные вертолеты и истребители
Хоук считает, что США должны передать Украине самолеты, ударные вертолеты и истребители
Фото: ЕРА

Соединенные штаты Америки должны дать Украине любое оружие (за исключением ядерного), которое потребуется для остановки российского вторжения. Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал офицер сил специальных операций армии США, капитан (в отставке с 2011 года), ветеран боевых действий Майкл Хоук.

"Если они (российские войска. – "ГОРДОН") выводят вертолеты, самолеты, мы должны дать вам (Вооруженным силам Украины. – "ГОРДОН") ПВО, вертолеты и самолеты. Вы показали свои способности, свою компетентность, вы были храбры. Весь мир наблюдал, как эта маленькая страна Украина восстала против гиганта России и поставила его на колени", – сказал Хоук.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину руководство США "было обеспокоено" и не хотело давать украинской армии "слишком много оружия", опасаясь, что это может привести "к слишком высокой эскалации".

"Но мир начинает понимать, что Путин уже угрожал ядерным оружием, он уже готов вызвать потенциальную ядерную катастрофу с помощью атомной станции, которую они захватили и попытались отключить. Итак, все это должно заставить мировых лидеров понять, что у него есть ядерное оружие, да, но и у нас тоже. Если он угрожает взорвать воду и цунами, людей и город, которые не имеют ничего общего с борьбой, это ясно показывает, что Путин не уважает человечество и международное право", – сказал Хоук.

Контекст:

В День Независимости Украины Байден объявил о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи от США на $2,98 млрд. Новый пакет стал 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США.

В объявленный Байденом пакет помощи среди прочего вошли шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года – на сумму более $15,5 млрд.

31 августа в Белом доме сообщили, что в ближайшее время администрация президента США Джо Байдена объявит о дополнительной военной помощи Украине.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, ядерное оружие, Джо Байден, самолет, вертолет, помощь, боеприпасы, вторжение, независимость, безопасность, борьба, войска
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