Америка должна предоставить Украине все необходимое для победы над Россией оружие – отставной офицер армии США

"Если они (российские войска. – "ГОРДОН") выводят вертолеты, самолеты, мы должны дать вам (Вооруженным силам Украины. – "ГОРДОН") ПВО, вертолеты и самолеты. Вы показали свои способности, свою компетентность, вы были храбры. Весь мир наблюдал, как эта маленькая страна Украина восстала против гиганта России и поставила его на колени", – сказал Хоук.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину руководство США "было обеспокоено" и не хотело давать украинской армии "слишком много оружия", опасаясь, что это может привести "к слишком высокой эскалации".

"Но мир начинает понимать, что Путин уже угрожал ядерным оружием, он уже готов вызвать потенциальную ядерную катастрофу с помощью атомной станции, которую они захватили и попытались отключить. Итак, все это должно заставить мировых лидеров понять, что у него есть ядерное оружие, да, но и у нас тоже. Если он угрожает взорвать воду и цунами, людей и город, которые не имеют ничего общего с борьбой, это ясно показывает, что Путин не уважает человечество и международное право", – сказал Хоук.