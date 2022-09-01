Разрушение российских радаров ракетами HARM, которые применяет Украина, станет серьезным ударом для РФ – британская разведка

Американские ракеты HARM, которые Воздушные силы Украины научились запускать с советских самолетов, способны существенно ослабить российскую ПВО, считают в британской разведке Фото: EPA

"Вооруженные силы Украины в течение 30–31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны", – рассказали в минобороны Великобритании.

Как отмечается в сводке британской разведки, Минобороны Украины обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами ракет HARM. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

(2/4) Ukraine’s Ministry of Defence also released video footage of Ukrainian aircraft operating high speed anti-radiation missiles (HARMs). Russian has previously claimed that it has recovered fragments of these types of weapons, which are designed to locate and destroy radars. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 1, 2022

По оценке британских военных, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает эффективность ПВО оккупантов, является "критически важным потенциалом" для военной операции РФ в Украине, говорят в разведке.

"Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации", – считают в минобороны Великобритании.

(4/4) A substantial, sustained degradation of Russia’s radars with HARMs would be a major set-back to Russia’s already troubled situational awareness. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 1, 2022