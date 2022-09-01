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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разрушение российских радаров ракетами HARM, которые применяет Украина, станет серьезным ударом для РФ – британская разведка

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Американские ракеты HARM, которые Воздушные силы Украины научились запускать с советских самолетов, способны существенно ослабить российскую ПВО, считают в британской разведке
Американские ракеты HARM, которые Воздушные силы Украины научились запускать с советских самолетов, способны существенно ослабить российскую ПВО, считают в британской разведке
Фото: EPA

Украинская армия с 29 августа продолжает наступление на южную группировку войск России по нескольким направлениям и продемонстрировала применение своими Воздушными силами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Об этом 31 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Вооруженные силы Украины в течение 30–31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны", – рассказали в минобороны Великобритании.

Как отмечается в сводке британской разведки, Минобороны Украины обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами ракет HARM. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

По оценке британских военных, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает эффективность ПВО оккупантов, является "критически важным потенциалом" для военной операции РФ в Украине, говорят в разведке.

"Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации", – считают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Ракеты HARM Украине передают США.

25 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы Украины успешно используют американские ракеты HARM на имеющихся истребителях советского образца.

Неназванный летчик Вооруженных сил Украины смонтировал клип в память о друге, погибшем в воздушном бою с российскими оккупантами, который 30 августа опубликовало командование Воздушных сил ВСУ. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов объяснил, что это первое видео с боевым использованием установленных на МиГ-29 американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88.

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