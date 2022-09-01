Разрушение российских радаров ракетами HARM, которые применяет Украина, станет серьезным ударом для РФ – британская разведка

"Вооруженные силы Украины в течение 30–31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны", – рассказали в минобороны Великобритании.
Как отмечается в сводке британской разведки, Минобороны Украины обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами ракет HARM. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.
(2/4) Ukraine’s Ministry of Defence also released video footage of Ukrainian aircraft operating high speed anti-radiation missiles (HARMs). Russian has previously claimed that it has recovered fragments of these types of weapons, which are designed to locate and destroy radars.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 1, 2022
По оценке британских военных, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает эффективность ПВО оккупантов, является "критически важным потенциалом" для военной операции РФ в Украине, говорят в разведке.
"Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации", – считают в минобороны Великобритании.
(4/4) A substantial, sustained degradation of Russia’s radars with HARMs would be a major set-back to Russia’s already troubled situational awareness.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 1, 2022
Ракеты HARM Украине передают США.
25 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы Украины успешно используют американские ракеты HARM на имеющихся истребителях советского образца.
Неназванный летчик Вооруженных сил Украины смонтировал клип в память о друге, погибшем в воздушном бою с российскими оккупантами, который 30 августа опубликовало командование Воздушных сил ВСУ. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов объяснил, что это первое видео с боевым использованием установленных на МиГ-29 американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88.