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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин готовится к долгой войне, а не к эскалации или ядерному удару – Институт исследования войны

Цель угроз Путина сломить волю Запада, который продолжает поддерживать Украину, считают в ISW
Цель угроз Путина – сломить волю Запада, который  продолжает поддерживать Украину, считают в ISW
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин, скорее всего, попытается продолжить обычные военные действия в Украине, пытаясь удержать оккупированные территории и создать условия для прекращения поддержки Украины Западом. Об этом в оперативном прогнозе пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По данным аналитиков, Путин не перейдет к применению тактического ядерного оружия, если не произойдет полный крах российской армии, что позволит украинским силам еще активнее продвигаться по всему театру военных действий. Такая ситуация возможна, но маловероятна, считают они.

Также маловероятно, что президент РФ будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО, полагают в ISW. Однако он, скорее всего, продолжит намекать на возможность применения Россией тактического ядерного оружия и нападения на НАТО. Цель таких угроз –  сломить волю Запада, который продолжает поддерживать Украину.

Аргументируя такой прогноз, военные эксперты отмечают, что, во-первых, Путин ставит условия на фоне того, что плохо подготовленные российские войска по-прежнему бросаются командованием непосредственно на линию огня. Во-вторых, "путинская теория победы основана на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы. Эти оценки предлагают ряд временных рамок, которые поддерживают прогноз", говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, ядерное оружие, оккупация, армия РФ, война России против Украины, ISW
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