Путин готовится к долгой войне, а не к эскалации или ядерному удару – Институт исследования войны

По данным аналитиков, Путин не перейдет к применению тактического ядерного оружия, если не произойдет полный крах российской армии, что позволит украинским силам еще активнее продвигаться по всему театру военных действий. Такая ситуация возможна, но маловероятна, считают они.

Также маловероятно, что президент РФ будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО, полагают в ISW. Однако он, скорее всего, продолжит намекать на возможность применения Россией тактического ядерного оружия и нападения на НАТО. Цель таких угроз – сломить волю Запада, который продолжает поддерживать Украину.

Аргументируя такой прогноз, военные эксперты отмечают, что, во-первых, Путин ставит условия на фоне того, что плохо подготовленные российские войска по-прежнему бросаются командованием непосредственно на линию огня. Во-вторых, "путинская теория победы основана на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы. Эти оценки предлагают ряд временных рамок, которые поддерживают прогноз", говорится в сообщении.