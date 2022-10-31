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Зеленский и Фиала в Киеве подписали декларацию по евроатлантической перспективе Украины

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Зеленский и Фиала во время встречи в Киеве
Зеленский и Фиала во время встречи в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали в ходе встречи в Киеве совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины, сообщает 31 октября официальный сайт главы государства.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса Украинского государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора, говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

"В декларации высказана поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике "открытых дверей" НАТО", – сказано в сообщении.

С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО, как только позволят условия.

В декларации особо отмечено намерение Чешской Республики продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

Как отметил Зеленский, это первый подобный документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции.

"Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия", – подчеркнул украинский президент.

Глава Украины поблагодарил чешских друзей Украины и лично премьер-министра Чехии за лидерство в вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он добавил, что "это приближает Украину и всю Европу к долговременному миру и безопасности".

"Будем работать, чтобы такие общие декларации были подписаны и с другими государствами – членами НАТО", – подытожил Зеленский.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Чехия, Йенс Столтенберг, декларация, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, премьер-министр, перспективы, встреча, членство, Петр Фиала
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