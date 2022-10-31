Зеленский и Фиала в Киеве подписали декларацию по евроатлантической перспективе Украины

Зеленский и Фиала во время встречи в Киеве Фото: president.gov.ua

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса Украинского государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора, говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

"В декларации высказана поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике "открытых дверей" НАТО", – сказано в сообщении.

С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО, как только позволят условия.

В декларации особо отмечено намерение Чешской Республики продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

Как отметил Зеленский, это первый подобный документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции.

"Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия", – подчеркнул украинский президент.

Глава Украины поблагодарил чешских друзей Украины и лично премьер-министра Чехии за лидерство в вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он добавил, что "это приближает Украину и всю Европу к долговременному миру и безопасности".

"Будем работать, чтобы такие общие декларации были подписаны и с другими государствами – членами НАТО", – подытожил Зеленский.