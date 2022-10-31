Из 55 запущенных Россией по Украине управляемых ракет были сбиты 45 – Генштаб ВСУ

"Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в общей сложности противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Кроме того, вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктура в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня в ВСУ сообщали, что россияне запустили более 50 ракет, 44 из них были сбиты.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.
В результате обстрелов 31 октября есть погибшие гражданские.