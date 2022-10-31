Из 55 запущенных Россией по Украине управляемых ракет были сбиты 45 – Генштаб ВСУ

В ВСУ обновили данные о сбитых ракетах врага Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в общей сложности противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Кроме того, вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктура в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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