На очаковском направлении враг обстрелял гражданские суда, погибли моряки – оперативное командование "Юг" ВСУ

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, одного моряка спасли, он ранен, "судьба еще одного неизвестна".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Район приморского города Очаков Николаевской области российские оккупанты обстреливали и 30 октября, сообщал Генштаб ВСУ. По его данным, огонь противник вел в том числе из реактивных систем залпового огня.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции.