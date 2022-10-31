На очаковском направлении враг обстрелял гражданские суда, погибли моряки – оперативное командование "Юг" ВСУ

Удар был нанесен по судам, транспортировавшим зерно Фото: Міністерство інфраструктури України / Fаcebook (архив)

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, одного моряка спасли, он ранен, "судьба еще одного неизвестна".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Район приморского города Очаков Николаевской области российские оккупанты обстреливали и 30 октября, сообщал Генштаб ВСУ. По его данным, огонь противник вел в том числе из реактивных систем залпового огня.