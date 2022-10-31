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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На очаковском направлении враг обстрелял гражданские суда, погибли моряки – оперативное командование "Юг" ВСУ

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Удар был нанесен по судам, транспортировавшим зерно
Удар был нанесен по судам, транспортировавшим зерно
Фото: Міністерство інфраструктури України / Fаcebook (архив)

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины проинформировало 31 октября в Fаcebook, что российские оккупанты убили двух членов экипажа гражданского судна.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, одного моряка спасли, он ранен, "судьба еще одного неизвестна".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/878272896522127/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Район приморского города Очаков Николаевской области российские оккупанты обстреливали и 30 октября, сообщал Генштаб ВСУ. По его данным, огонь противник вел в том числе из реактивных систем залпового огня.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, война, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, моряки, погибшие, Очаков, экипаж, российские оккупанты, зерно
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