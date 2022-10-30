Утром оккупанты обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области, есть пострадавшая – глава ОВА

"Утром россияне снова ударили по Никопольскому району. Под огонь попала Марганецкая община. Предварительно один человек ранен. Это 73-летняя женщина. Она находится в больнице. Повреждены дома. Детали обстрелов выясняются", – говорится в сообщении.

Ночью россияне обстреливали Никополь. Были повреждены жилые дома.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.