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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты вновь обстреляли Никополь, повреждены жилые дома – глава ОВА

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Оккупанты повредили жилые дома в Днепропетровской области
Оккупанты повредили жилые дома в Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 30 октября российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью… Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь", – написал он.

По словам Резниченко, пострадавших нет.

"В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены автопредприятия", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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