Ночью оккупанты вновь обстреляли Никополь, повреждены жилые дома – глава ОВА

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью… Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь", – написал он.

По словам Резниченко, пострадавших нет.

"В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены автопредприятия", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)