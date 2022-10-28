Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждены около 10 жилых домов – ОВА

Оккупанты вели обстрелы из "Градов" и тяжелой артиллерии Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдал Никопольский район. Россияне накрыли огнем три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую. Людей не задело", – написал глава ОВА.

В Никополе повреждено около 10 многоэтажных и частных домов. В результате обстрела оборваны линии электропередач.

В Червоногригоровской общине повреждены дачные дома и электросети. Без электричества остались почти 1 тыс. семей. Энергетики уже проводят восстановительные работы.

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