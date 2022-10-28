Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждены около 10 жилых домов – ОВА

"Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдал Никопольский район. Россияне накрыли огнем три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую. Людей не задело", – написал глава ОВА.
В Никополе повреждено около 10 многоэтажных и частных домов. В результате обстрела оборваны линии электропередач.
В Червоногригоровской общине повреждены дачные дома и электросети. Без электричества остались почти 1 тыс. семей. Энергетики уже проводят восстановительные работы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.