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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждены около 10 жилых домов – ОВА

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Оккупанты вели обстрелы из "Градов" и тяжелой артиллерии
Оккупанты вели обстрелы из "Градов" и тяжелой артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 28 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдал Никопольский район. Россияне накрыли огнем три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую. Людей не задело", – написал глава ОВА.

В Никополе повреждено около 10 многоэтажных и частных домов. В результате обстрела оборваны линии электропередач.

В Червоногригоровской общине повреждены дачные дома и электросети. Без электричества остались почти 1 тыс. семей. Энергетики уже проводят восстановительные работы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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