Утром оккупанты обстреляли Никополь, ранены пять человек – глава ОВА

По предварительным данным, ранены пять человек.

"Двое из них ехали в машине, когда рядом с авто разорвался российский снаряд. В городе повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий", – написал он.

Оккупанты обстреливали Никопольский район ночью. Пострадавших не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.