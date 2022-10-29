Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровскую область, есть пострадавший – глава ОВА

Обстрелы велись по Никопольской, Марганецкой и Мировской общинах.

"Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он находится в больнице. Состояние средней тяжести. В городе повреждено восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети. Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили", – написал он.

Резниченко отметил, что в Марганецкой и Мировской общинах никто не пострадал.

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