Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровскую область, есть пострадавший – глава ОВА

Обстрелы велись по Никопольской, Марганецкой и Мировской общинах.
"Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он находится в больнице. Состояние средней тяжести. В городе повреждено восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети. Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили", – написал он.
Резниченко отметил, что в Марганецкой и Мировской общинах никто не пострадал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.